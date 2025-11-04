Вопрос о передаче комиссиям закона о денонсации Стамбульской конвенции будет решаться на внеочередном заседании

Перед принятием этот закон рассматривался в комиссии Сейма по иностранным делам, где большинство составляют депутаты партий, поддержавших выход из Стамбульской конвенции, а возглавляет ее представитель оппозиционного Национального объединения Инара Мурниеце.

Широкие дебаты на предстоящем заседании не ожидаются, поскольку процедура их не предусматривает.

Президент призвал депутатов передать решение этого вопроса следующему составу Сейма, который будет избран менее чем через год.

Как сообщается на сайте парламента, если закон направлен на повторное рассмотрение, Сейм без дебатов передает мотивированные возражения президента комиссии и определяет срок, в течение которого могут быть поданы предложения, после чего закон рассматривается повторно.

Повторное рассмотрение проводится в порядке, предусмотренном для третьего чтения законопроекта. В ходе повторного рассмотрения парламент рассматривает только возражения президента и предложения, связанные с его замечаниями.

Если Сейм не изменит закон, президент больше не сможет повторно оспорить его.

Как сообщалось, 30 октября голосами оппозиции и коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Законопроект подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Нацобъединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступили коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

В понедельник в Рижском замке канцелярия президента провела встречу с представителями Сейма, правительства и негосударственных организаций по поводу принятого закона.

Ранее многие организации, а также партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" призвали президента не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

В прошлую среду акция протеста против выхода Латвии из конвенции у здания Сейма собрала около 5000 человек, став одной из самых массовых за последние годы. На этой неделе, 6 ноября, на Домской площади запланирована повторная акция протеста. Также акции состоятся в Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе, а за пределами Латвии - в Таллинне, Тарту, Брюсселе, Хельсинки, Берлине, Гааге и Вене.

После решения Сейма заявление распространила и международная организация "Amnesty International". Старший специалист организации по вопросам прав женщин Моника Коста Риба заявила: "Выход Латвии из Стамбульской конвенции станет сокрушительным ударом по защите и правам женщин и девочек в стране, а также всех людей, столкнувшихся с домашним насилием. Это посылает преступникам безрассудный и опасный сигнал о том, что они могут безнаказанно издеваться над женщинами и девочками и убивать их".

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос в пятницу заявил, что решение латвийского Сейма о выходе из Стамбульской конвенции является "опасным сигналом".

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция, вступила в Латвии в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны-участницы разрабатывать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин - от домашнего насилия. В частности, государства-участники должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, создавать кризисные центры, круглосуточные телефоны доверия, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и оказывать помощь детям, ставшим свидетелями насилия.