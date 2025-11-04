Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вопрос о передаче комиссиям закона о денонсации Стамбульской конвенции будет решаться на внеочередном заседании

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 13:08

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В среду, 5 ноября, в 9:30 созвано внеочередное заседание Сейма, на котором будет решаться вопрос о передаче комиссиям закона о денонсации Стамбульской конвенции, который президент Эдгар Ринкевич вернул в парламент на повторное рассмотрение, выяснило агентство ЛЕТА.

Перед принятием этот закон рассматривался в комиссии Сейма по иностранным делам, где большинство составляют депутаты партий, поддержавших выход из Стамбульской конвенции, а возглавляет ее представитель оппозиционного Национального объединения Инара Мурниеце.

Широкие дебаты на предстоящем заседании не ожидаются, поскольку процедура их не предусматривает.

Президент призвал депутатов передать решение этого вопроса следующему составу Сейма, который будет избран менее чем через год.

Как сообщается на сайте парламента, если закон направлен на повторное рассмотрение, Сейм без дебатов передает мотивированные возражения президента комиссии и определяет срок, в течение которого могут быть поданы предложения, после чего закон рассматривается повторно.

Повторное рассмотрение проводится в порядке, предусмотренном для третьего чтения законопроекта. В ходе повторного рассмотрения парламент рассматривает только возражения президента и предложения, связанные с его замечаниями.

Если Сейм не изменит закон, президент больше не сможет повторно оспорить его.

Как сообщалось, 30 октября голосами оппозиции и коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Законопроект подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Нацобъединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступили коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

В понедельник в Рижском замке канцелярия президента провела встречу с представителями Сейма, правительства и негосударственных организаций по поводу принятого закона.

Ранее многие организации, а также партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" призвали президента не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

В прошлую среду акция протеста против выхода Латвии из конвенции у здания Сейма собрала около 5000 человек, став одной из самых массовых за последние годы. На этой неделе, 6 ноября, на Домской площади запланирована повторная акция протеста. Также акции состоятся в Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе, а за пределами Латвии - в Таллинне, Тарту, Брюсселе, Хельсинки, Берлине, Гааге и Вене.

После решения Сейма заявление распространила и международная организация "Amnesty International". Старший специалист организации по вопросам прав женщин Моника Коста Риба заявила: "Выход Латвии из Стамбульской конвенции станет сокрушительным ударом по защите и правам женщин и девочек в стране, а также всех людей, столкнувшихся с домашним насилием. Это посылает преступникам безрассудный и опасный сигнал о том, что они могут безнаказанно издеваться над женщинами и девочками и убивать их".

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос в пятницу заявил, что решение латвийского Сейма о выходе из Стамбульской конвенции является "опасным сигналом".

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция, вступила в Латвии в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны-участницы разрабатывать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин - от домашнего насилия. В частности, государства-участники должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, создавать кризисные центры, круглосуточные телефоны доверия, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и оказывать помощь детям, ставшим свидетелями насилия.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

