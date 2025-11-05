Страх сильнее фактов: в Резекненском крае ищут медведя, которого не было

Однако экспертиза разрушила «медвежью» версию. Биологи взяли ДНК-пробы и передали их в Государственный институт леса Silava. Анализ показал: напали не медведи, а волки. «Медведи крайне редко атакуют собак — только если защищают детёнышей», — подчеркнули специалисты.

«Я сам видел медведя утром 15 октября, когда вёл ребёнка к автобусу», — настаивает местный житель Иван Горшанов.

Несмотря на выводы учёных, люди не верят. По вечерам они разводят костры, включают громко радио и дежурят во дворах. Родители боятся отпускать детей на улицу без сопровождения.

В Управлении охраны природы успокаивают: угрозы для людей нет. Медведи действительно могут появляться в населённых пунктах, но чаще всего их привлекает еда — яблоки, овощи или пасеки. На сайте daba.gov.lv опубликованы рекомендации, как вести себя при встрече с дикими животными.

Что же до волков, виновных в нападениях, — их численность можно контролировать. Жителям советуют обращаться в Государственную службу леса или к охотникам: волки входят в список животных, разрешённых к регулируемому отстрелу.