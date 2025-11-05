Под Огре вновь решают, переименовывать ли улицу Пионеров

В летней консультации из 183 участников 54,6% поддержали идею смены названия, 39,3% выступили против. Больше всего голосов набрала альтернатива Celmlaužu iela — за неё высказались 37,2% опрошенных, однако большинство респондентов (54,1%) предложение не поддержали.

В новом опросе жителям предлагается выбрать из нескольких названий: Celmlaužu, Pļavas, Dāvja Ādama, Loka, Upes, Ciemupes, Pirmā, Jaunatnes, Lībiešu, Rītausmas, Skautu и Lata iela.

Изначально, в 2022 году, улицу Пионеров планировалось переименовать в Скautу, но по рекомендации Центра государственного языка выбор остановился на варианте Celmlaužu. Суд позже признал, что у самоуправления не было достаточных оснований для изменения названия без учёта мнения жителей.

Теперь жители Циемупе снова решают судьбу своей улицы, заполняя анкеты, подготовленные самоуправлением. По данным на 2018 год, в населённом пункте проживало 1044 человека[