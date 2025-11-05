Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Японии началась «медвежья паника»: власти подключили военных

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 10:06

Животные 0 комментариев

В Японии участились нападения медведей на людей — настолько, что власти были вынуждены привлечь военных. С начала апреля 2025 года от атак диких животных погибли уже как минимум 12 человек, десятки получили травмы. Это рекордный показатель за последние годы и вдвое больше, чем в 2023-м.

Главный эпицентр — север страны, регион Тохоку, где чаще всего страдают пожилые жители, выходящие в лес за грибами или работающие на своих участках. Из-за сокращения населения и дефицита охотников контролировать животных становится всё труднее.

Теперь в префектуре Акита на помощь полиции и спасателям вышли Силы самообороны Японии: военные патрулируют окрестности, устанавливают ловушки и сопровождают местные службы.

Жителей просят не гулять в лесу, не оставлять мусор на улице и сопровождать детей до школы группами.

Почему медведи стали чаще нападать?  Эксперты называют несколько причин:

Климатические изменения — из-за тёплой осени и сбоев в экосистеме стало меньше желудей и орехов, основной пищи животных.

Демографический кризис — охотников всё меньше, а деревни пустеют.

Рост популяции — особенно на Хоккайдо, где за 30 лет количество бурых медведей утроилось, превысив 11 тысяч особей.

Министерство окружающей среды сообщает, что только за пять месяцев этого года зафиксировано 16 тысяч случаев появления медведей возле населённых пунктов — в основном в регионах Тохоку и Хокурику.

В Японии живут два вида медведей — бурый (Хоккайдо) и азиатский чёрный, обитающий на главных островах. Оба способны нападать на человека.

Рынок реагирует: акции производителей защиты от медведей взлетели

На фоне страха перед хищниками внезапно выросли акции компаний, выпускающих средства самозащиты.

Tiemco Ltd. (перцовые спреи против медведей) — +95% с начала года. Miroku Corp. (охотничьи ружья) — +27%.

Президент Tiemco Сейичи Сакаи признался, что спреи раскупают настолько быстро, что компания уже несколько раз полностью обновляла запасы: «Инвесторы активно скупают наши акции, хотя другие направления бизнеса у нас убыточны».

Жителям рекомендуют носить колокольчики, брать с собой спрей от медведей и не ходить в лес в одиночку, особенно во время сезона сбора грибов.

Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
Важно

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

