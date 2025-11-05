В Японии началась «медвежья паника»: власти подключили военных

Главный эпицентр — север страны, регион Тохоку, где чаще всего страдают пожилые жители, выходящие в лес за грибами или работающие на своих участках. Из-за сокращения населения и дефицита охотников контролировать животных становится всё труднее.

Теперь в префектуре Акита на помощь полиции и спасателям вышли Силы самообороны Японии: военные патрулируют окрестности, устанавливают ловушки и сопровождают местные службы.

Жителей просят не гулять в лесу, не оставлять мусор на улице и сопровождать детей до школы группами.

Почему медведи стали чаще нападать? Эксперты называют несколько причин:

Климатические изменения — из-за тёплой осени и сбоев в экосистеме стало меньше желудей и орехов, основной пищи животных.

Демографический кризис — охотников всё меньше, а деревни пустеют.

Рост популяции — особенно на Хоккайдо, где за 30 лет количество бурых медведей утроилось, превысив 11 тысяч особей.

Министерство окружающей среды сообщает, что только за пять месяцев этого года зафиксировано 16 тысяч случаев появления медведей возле населённых пунктов — в основном в регионах Тохоку и Хокурику.

В Японии живут два вида медведей — бурый (Хоккайдо) и азиатский чёрный, обитающий на главных островах. Оба способны нападать на человека.

Рынок реагирует: акции производителей защиты от медведей взлетели

На фоне страха перед хищниками внезапно выросли акции компаний, выпускающих средства самозащиты.

Tiemco Ltd. (перцовые спреи против медведей) — +95% с начала года. Miroku Corp. (охотничьи ружья) — +27%.

Президент Tiemco Сейичи Сакаи признался, что спреи раскупают настолько быстро, что компания уже несколько раз полностью обновляла запасы: «Инвесторы активно скупают наши акции, хотя другие направления бизнеса у нас убыточны».



Жителям рекомендуют носить колокольчики, брать с собой спрей от медведей и не ходить в лес в одиночку, особенно во время сезона сбора грибов.