Ещё 5000 северокорейцев прибыли в Россию: Сеул

"Примерно 5000 северокорейских военных строителей поэтапно перебрасываются в Россию с сентября и, как ожидается, будут задействованы в восстановлении инфраструктуры", - заявил депутат Ли Сон-гвон.

По его словам, Сеул также фиксирует "продолжающиеся признаки обучения и отбора личного состава в подготовке к дальнейшим отправкам войск" в РФ.