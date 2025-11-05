20-летний спортсмен, родившийся в Киеве, переехал в Латвию в 16 лет вскоре после начала войны в Украине. В начале 2025 года он занял 24-е место на чемпионате мира в США, что позволило стране претендовать на две квоты в мужском катании на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Первую лицензию ранее обеспечил Денис Васильев (11-е место). Латвия вошла в пятёрку стран с двумя представителями в этой дисциплине — наряду с Францией и Италией (США и Япония отправят по три фигуриста).

Кулиш выступает за Латвию на международных стартах с сезона 2023/2024, но без гражданства не имеет права участвовать в Олимпиаде. Генсек Латвийской федерации фигурного катания Анна Белевич подтвердила: за 3,5 года в стране спортсмен не сдал языковой экзамен на требуемый уровень. «Он занимается дважды в неделю с репетитором и почти ежедневно ходит на курсы. В катании он силён, но языки даются тяжело», — отметила она. Заявление на гражданство уже подано в Сейм, рассмотрение начнётся не раньше следующей недели.

Генсек Латвийского олимпийского комитета Райтис Кеселис уточнил в эфире LTV: паспорт можно выдать даже в день открытия Игр, если процедура завершится вовремя. При неудаче вторую квоту займёт Кирилл Коркач — он близок к минимальным техническим требованиям, но пока их не выполнил (в 2025-м стал 38-м из 41 на юниорском ЧМ).

Для сравнения: в сентябре 2025-го Сейм предоставил гражданство 15-летнему таэквондисту Эдуарду Цибуле, также уроженцу Киева. Он свободно говорит по-латышски и в 2024-м выиграл чемпионат Европы среди кадетов за Латвию.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования мужчин-одиночников — 10 и 13 февраля.