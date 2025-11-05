Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хотел выступать за Латвию на Олимпиаде, но… украинский спортсмен не получил гражданство из-за языка (2)

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 15:07

Новости Латвии 2 комментариев

Фигурист Федор Кулиш, завоевавший для Латвии вторую олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании, пока не может получить гражданство страны из-за недостаточного знания латышского языка. Об этом сообщает ноябрьский номер журнала Sporta Avīze.

20-летний спортсмен, родившийся в Киеве, переехал в Латвию в 16 лет вскоре после начала войны в Украине. В начале 2025 года он занял 24-е место на чемпионате мира в США, что позволило стране претендовать на две квоты в мужском катании на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Первую лицензию ранее обеспечил Денис Васильев (11-е место). Латвия вошла в пятёрку стран с двумя представителями в этой дисциплине — наряду с Францией и Италией (США и Япония отправят по три фигуриста).

Кулиш выступает за Латвию на международных стартах с сезона 2023/2024, но без гражданства не имеет права участвовать в Олимпиаде. Генсек Латвийской федерации фигурного катания Анна Белевич подтвердила: за 3,5 года в стране спортсмен не сдал языковой экзамен на требуемый уровень. «Он занимается дважды в неделю с репетитором и почти ежедневно ходит на курсы. В катании он силён, но языки даются тяжело», — отметила она. Заявление на гражданство уже подано в Сейм, рассмотрение начнётся не раньше следующей недели.

Генсек Латвийского олимпийского комитета Райтис Кеселис уточнил в эфире LTV: паспорт можно выдать даже в день открытия Игр, если процедура завершится вовремя. При неудаче вторую квоту займёт Кирилл Коркач — он близок к минимальным техническим требованиям, но пока их не выполнил (в 2025-м стал 38-м из 41 на юниорском ЧМ).

Для сравнения: в сентябре 2025-го Сейм предоставил гражданство 15-летнему таэквондисту Эдуарду Цибуле, также уроженцу Киева. Он свободно говорит по-латышски и в 2024-м выиграл чемпионат Европы среди кадетов за Латвию.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования мужчин-одиночников — 10 и 13 февраля.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (2)

Важно 10:49

Важно 2 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (2)

Важно 10:26

Важно 2 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (2)

Важно 09:38

Важно 2 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (2)

Важно 09:11

Важно 2 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (2)

Важно 08:43

Важно 2 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (2)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 2 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (2)

Важно 07:59

Важно 2 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

