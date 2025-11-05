В Латвии накрыли преступную группировку: ввозили наркотики в Финляндию

Весной этого года латвийские правоохранители зафиксировали подозрительные действия, связанные с возможным оборотом наркотиков, и начали расследование, пишет латвийская служба новостей rus.lsm.lv.

В рамках международного сотрудничества, должностные лица Государственной полиции Латвии совместно с полицией Финляндии и Эстонии установили возможную взаимосвязь между случаями, выявленными в Латвии, и информацией, имеющейся в распоряжении зарубежных коллег. В результате работы следственной группы была выявлена крупная организованная преступная группа в составе не менее 17 человек.

По оценкам финской полиции, общее количество наркотических веществ, распространенных в стране, могло достигать нескольких сотен килограммов, розничная цена которых оценивается примерно в 40 млн евро. В настоящее время финские правоохранители выясняют, каким образом такое количество наркотиков попало в страну.

Что касается оборота наркотических веществ из Латвии, то, по данным следователей, латвийские курьеры были связаны с четырьмя партиями общим весом 35 кг.

В Латвии 7 октября этого года было проведено шесть обысков, в ходе которых были задержаны двое работавших в качестве курьеров участников организованной группы: гражданин Латвии 1986 года рождения и гражданин Эстонии 1985 года рождения. Они были переданы Финляндии для проведения дальнейших процессуальных действий.

Фото: иллюстративное