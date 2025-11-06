В июле этого года обвиняемые, находясь в троллейбусе № 15, который следовал из Кенгарагса в центр, громко высказывали оскорбительные и враждебные замечания в адрес лиц латышской национальности.

Когда две пассажирки вышли из троллейбуса на остановке, оба обвиняемых последовали за ними, что женщины восприняли как реальную угрозу их безопасности и жизни.

На улице один из обвиняемых подошел к одной из женщин сзади и ударил ее по голове, а другой попытался выхватить у нее из рук сумку.

Продолжая преследовать женщин, второй обвиняемый также ударил женщину по голове и схватил ее за волосы. Он также повредил мобильный телефон женщины, разозлившись на то, что она позвонила по единому номеру экстренной службы "112".

Мужчинам были предъявлены обвинения в действиях, совершенных группой лиц, направленных на возбуждение национальной ненависти и розни, сопряженных с насилием и угрозами. Один из них также обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества.

Учитывая тяжесть и вредоносность преступления, личности обвиняемых, а также то, что они полностью признали свою вину и сотрудничали, прокурор Рижской восточной прокуратуры заключил с каждым из них соглашение о признании вины и назначении наказания.

Суд решил подтвердить эти соглашения.

Один мужчина приговорен к одному году лишения свободы и пробационному надзору на один год и шесть месяцев. Другой приговорен к двум годам лишения свободы и пробационному надзору на один год и шесть месяцев.