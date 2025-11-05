Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Заплатишь больше, потому что по-русски» — рынок книг бьёт тревогу

5 ноября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Повышение налога на добавленную стоимость на книги и СМИ на русском языке с 5% до 21% вызывает панику в книжном бизнесе. Сейм обсуждает поправки, которые уравнивают русскоязычные издания с порнографическими. Они тоже идут с НДС 21%.   Для отрасли, где работают десятки малых предпринимателей, это может стать смертным приговором. Об этом пишет LSM.

«Облагать по-разному книги в зависимости от языка — это сегрегация. Как если бы концерты облагались разными налогами, если на них поют на разных языках», — говорит владелец магазина Intelektuāla Grāmata Рихард Йерумс.
Новая норма должна вступить в силу уже с января. Ставка 5% сохранится только для книг и периодики на латышском, латгальском, ливском и языках стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и ОЭСР. Всё остальное — в том числе русский — будет облагаться стандартными 21%. Минфин уверяет, что бюджет получит лишний миллион евро, но книготорговцы смеются: не получит никто.

Базирующаяся в Риге сеть MnogoKnig за прошлый год показала 14,8 млн евро оборота и 2,8 млн прибыли. Но мелкие продавцы, как Vilki Books, уже говорят о крахе. «После роста НДС я закроюсь. Маленькие магазины не выживут», — говорит владелица Арина Линданен.

Проблема в том, что латвийский книжный рынок не изолирован. Покупатель легко уйдёт на сайты Литвы или Польши, где налог останется ниже. «Если русским книгам поднимут НДС, люди просто будут покупать за рубежом. Никто не будет переплачивать из патриотизма», — говорит Йерумс.

Под удар попадают и местные издатели. Среди них — Медуза, которая печатает книги в Латвии, и проекты русских эмигрантов. «Эта мера кажется нам несправедливой и дискриминационной», — заявила Галина Тимченко.

Юристы предупреждают: последствия могут быть не только экономическими. Эксперт по праву ЕС Янис Таукачс считает, что формально закон может пройти проверку: «Если доказать, что книги на разных языках не конкурируют между собой, различие в ставках допустимо». Но консультант Европарламента Алексей Димитров видит риск нарушения рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и несоразмерности ограничений.

«Нельзя делать разные налоги для разных языков. Это против Сатверсме. Такое уже напоминает налог на иноверцев», — возмущается Йерумс.
Главная интрига — не в бухгалтерии, а в политике. Идею продвигает Единство, но в коалиции «Прогрессивные» признают: инициатива спорная. Депутат Антонина Ненашева говорит, что не поддержала бы такую норму лично: «Нужно смотреть по содержанию, а не по языку. Этот шаг вызовет больше эмоций, чем пользы».

Закон включён в бюджетный пакет. Голосовать против него — значит подорвать коалицию. Поэтому депутаты, даже сомневаясь, нажмут «за».

В пояснительной записке авторы говорят о «сплочении общества на основе государственного языка». Но в книжных лавках Риги думают иначе. «Когда человеку дают понять, что он второго сорта, — лояльности не ждите», — говорит Йерумс.

