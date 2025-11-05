«Трамвай не может затормозить резко» — Rīgas satiksme о ДТП в Зиепниеккалнсе

На перекрёстке улиц Баускас и Маргариты Старасте произошло столкновение трамвая с легковым автомобилем — участке, который давно считается «чёрной точкой» рижского трамвайного движения. Из-за аварии движение оказалось серьёзно затруднено, сообщает передача «Degpunktā».

Жительница Зиепниеккалнса рассказала, что ехала за ребёнком в детский сад, но оказалась в пробке: «Похоже, водитель, по привычке или не посмотрев, не заметил трамвай. Возможно, он убедился только в безопасности автомобильного потока, а не рельсового».

«Трамвай на полном ходу врезался в переднюю часть машины. Слава богу, люди не пострадали, но половина капота была просто срезана», — добавила очевидец Сандра.

На перекрёстке установлен знак «Stop», и видимость трамвайных путей здесь обычно хорошая, однако водители нередко переоценивают ситуацию. Возможные причины — попытка влиться в поток машин на Баускас или невнимательность при остановке у линии.

Представительница Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила, что водитель автомобиля не убедился в безопасности и выехал прямо перед трамваем. По её словам, с начала года в Риге зарегистрировано более 100 аварий с участием трамваев.