Решение по Стамбульской конвенции откладывается на год — протесты не утихают

За такое решение проголосовали 53 депутата из партий «Новое Единство», «Прогрессивные», «Объединённый список» и «Национальное объединение». Против выступили 18 парламентариев из «Латвия на первом месте» и «Стабильности», а представители Союза зелёных и крестьян, ранее поддержавшие выход, в голосовании не участвовали.

Инициатором отсрочки стала депутат от «Нового Единства» Занда Калниня-Лукашевица. Она подчеркнула, что годовая пауза позволит избежать политического раскола и дать обществу время обсудить последствия возможного выхода.

Партия «Прогрессивные» назвала решение победой гражданского общества. «Сильная общественная реакция и массовые протесты заставили сторонников выхода отступить», — заявил глава фракции Андрис Шуваевс.

«Неотвратимый удар по репутации Латвии уже нанесён, но мы хотя бы остановили немедленный ущерб», — добавил политик.

Ранее президент Эдгар Ринкевичс призвал передать решение следующему парламенту, чтобы избежать политической дестабилизации. Международные организации, включая Amnesty International, приветствовали шаг как сигнал готовности Латвии сохранить обязательства по защите женщин и жертв насилия.