Бывшую главу стройотдела Марупе судят за «убийство» дуба-гиганта

20 ноября Рижский окружной суд продолжит рассмотрение уголовного дела о строительстве таунхаусов в Марупе рядом с дубом-памятником, который позже был срублен. На скамье подсудимых — бывшая руководительница строительного управления Марупского края Аида Скальберга, сообщает LETA.

Прокуратура обвиняет её в халатном исполнении служебных обязанностей при выдаче разрешения на строительство в особо охраняемой природной зоне — на улице Каторa, напротив Марупской государственной гимназии. По версии следствия, чиновница не проверила соответствие проекта территориальному плану и нормам застройки.

«Она знала, что дуб Quercus robur является охраняемым природным памятником, но всё же утвердила проект», — говорится в обвинении.

Разрешение было выдано 27 июля 2021 года, после чего начались работы над проектом «Dižozolu nami». Корни дуба были повреждены, и дерево погибло. Ущерб природе оценён в 11 008 евро.

Параллельно полиция продолжает отдельное расследование о незаконной вырубке дуба. Разработчик проекта — компания Zeninvest, совладельцами которой являются Оскар Калниньш и Егор Гулбис. Калниньш заявил агентству LETA, что не имеет отношения к уничтожению дерева и что строительные работы были прекращены ещё весной 2022 года.