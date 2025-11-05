Maxima обжалует штраф, наложенный Советом по конкуренции

Комментарий Лиене Дупате-Угуле, руководителя отдела коммуникаций «Maxima Latvija»:

-Сегодня «Maxima Latvija» получила решение Совета по конкуренции, в котором компании вменяется в вину то, что в отдельных случаях она не соглашалась с коммерческими условиями, предлагаемыми поставщиками.

«Maxima Latvija» категорически не согласна с интерпретацией Совета по конкуренции.

Законодательство Латвии не ограничивает права розничного продавца договариваться о приемлемых коммерческих условиях или возможность отказаться от покупки товаров, если предложенная цена неприемлема.

Наша компания всегда стремилась обеспечить низкие цены для клиентов, что включает в себя обсуждение коммерческих условий с нашими партнерами. Сотрудничество с поставщиками осуществляется на основе взаимного уважения, что подтверждают как местные, так и международные партнеры.

Это также отражено в материалах, доступных Совету по конкуренции. Решение Совета по конкуренции обязательно будет обжаловано в суде.

Как сообщалось, более подробно о нарушении Совет по конкуренции расскажет на пресс-конференции в четверг, 6 ноября.