Концерн «airBaltic» в этом году обещает увеличить количество посадочных мест

"airBaltic" прогнозирует, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и аренды, включая отчисления на судебные разбирательства (EBITDAR), составит от 160 до 170 млн евро.

Также в компании планируют, что в этом году количество доступных посадочных мест в сети "airBaltic" увеличится примерно на 5%, а объем полетов по схеме ACMI-out (аренда самолетов с экипажем) вырастет на 20% по сравнению с 2024 годом.

Прогнозы составлены в расчете на постепенное увеличение доступности авиационных двигателей.

Как сообщалось, за девять месяцев текущего года концерн "airBaltic" получил прибыль в размере 4,249 млн евро по сравнению с убытками в 48,503 млн евро за девять месяцев 2024 года.

При этом оборот концерна "airBaltic" за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,3% и составил 594,303 млн евро.