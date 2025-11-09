Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Ноября Завтра: Markuss, Marcis, Martins
Доступность

«Песня «Убей бура» — это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Редакция PRESS 9 ноября, 2025 12:49

Мир 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Ранее Дональд Трамп обвинил власти ЮАР в нарушении прав белого населения и заявил, что американские официальные представители не будут участвовать в саммите "большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Никакие американские правительственные чиновники не будут присутствовать до тех пор, пока эти нарушения прав человека продолжаются", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также назвал проведение саммита G20 в ЮАР "полным позором", заявив, что африканеров - потомков голландских, французских и немецких поселенцев - "убивают, а их землю и фермы незаконно конфискуют". Ранее он уже заявлял, что сам не планирует поездку на саммит.

Дональд Трамп в мае, принимая в Белом доме президента ЮАР Сирила Рамафосу, обвинил власти Южно-Африканской республики в геноциде белого населения, в том числе африканеров, или буров - потомков колонизаторов нидерландского происхождения. Трамп, в частности, продемонстрировал Рамафосе видео о притеснении белых в его стране, на котором звучала песня "Убей бура".
 
Саммит "большой двадцатки" пройдет 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. В мае 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в саммите в ЮАР. Однако затем стало известно, что вице-президент США все же собирается на саммит в Йоханнесбург.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России
Эксклюзив

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?
Важно

Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?

Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными
Важно

Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:30 10.11.2025
Эстония: молодёжь приходит лечить
Sfera.lv 5 часов назад
ЕС: да ну его, тратить ещё на это здоровье…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: составлен перечень социальных услуг
Sfera.lv 5 часов назад
Греция: совсем без «тиктока»
Sfera.lv 1 день назад
Латвия: и правительству можно задать вопрос
Sfera.lv 1 день назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 1 день назад
Завтрак со «Сферой»: белковый омлет с брокколи и сыром
Sfera.lv 2 дня назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 3 дня назад

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

Мир 10:32

Мир 0 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Читать
Загрузка

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Читать

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Читать

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Важно 10:21

Важно 0 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Читать

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

Важно 10:20

Важно 0 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Читать

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

Выбор редакции 10:15

Выбор редакции 0 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Читать

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

Важно 10:10

Важно 0 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Читать