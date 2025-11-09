«Песня «Убей бура» — это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Ранее Дональд Трамп обвинил власти ЮАР в нарушении прав белого населения и заявил, что американские официальные представители не будут участвовать в саммите "большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Никакие американские правительственные чиновники не будут присутствовать до тех пор, пока эти нарушения прав человека продолжаются", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также назвал проведение саммита G20 в ЮАР "полным позором", заявив, что африканеров - потомков голландских, французских и немецких поселенцев - "убивают, а их землю и фермы незаконно конфискуют". Ранее он уже заявлял, что сам не планирует поездку на саммит.

Дональд Трамп в мае, принимая в Белом доме президента ЮАР Сирила Рамафосу, обвинил власти Южно-Африканской республики в геноциде белого населения, в том числе африканеров, или буров - потомков колонизаторов нидерландского происхождения. Трамп, в частности, продемонстрировал Рамафосе видео о притеснении белых в его стране, на котором звучала песня "Убей бура".



Саммит "большой двадцатки" пройдет 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. В мае 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в саммите в ЮАР. Однако затем стало известно, что вице-президент США все же собирается на саммит в Йоханнесбург.