Защитнице прав женщин Беате Йоните пригрозили расправой; она обратилась в полицию

"Сообщение, от которого я проснулась сегодня утром, уже даже для меня было шагом слишком далеко. Я написала заявление в Госполицию. Вижу, что и несколько моих знакомых следят за этим аккаунтом, и всё же призываю не поддерживать такую коммуникацию", - написала Йоните в "Инстаграм", опубликовав скан сообщения с угрозами. Она заявила, что подобные комментарии - уже не "шутки" в интернете, а проявления насилия, которые могут представлять собой реальную угрозу.

Как сообщает журнал Kas Jauns, Йоните в последнее время стала одной из самых заметных защитниц Стамбульской конвенции. В обществе она известна не только как активистка-правозащитница, но и как бывшая подруга Эдварда Шлесерса - сына лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса. Их отношения начались в 2021 году и завершились в феврале 2025-го, причём Йоните подчёркивает, что никаких скандалов и драм не было - "жизнь просто увела каждого в своём направлении" и они остались друзьями.

Как известно, Шлесерс-старший публично поддерживает идею о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, которую Йоните с таким увлечением защищает. В частности, в своём аккаунте в "Фейсбуке" он иронизировал по поводу экс-президента Вайры Вике-Фрейберги, опубликовав её совместное фото с Владимиром Путиным и сопроводив его комментарием: "Я никогда в жизни Путина не встречал. Вайра Вике-Фрейберга встречалась с Путиным! Кто агент Путина?". Йоните такие высказывания огорчают - она считает их неуважением к бывшему президенту: "Такое отношение лишь обостряет настроение общества и ободряет тех, кто в интернете распространяет враждебные комментарии насильственного содержания".