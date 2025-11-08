Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Умер Джеймс Уотсон. Он получил нобелевку за открытие структуры ДНК, но был лишён званий

© BBC 8 ноября, 2025 14:38

Мир 0 комментариев

В возрасте 97 лет умер американский ученый Джеймс Уотсон. Он получил Нобелевскую премию за изучение структуры ДНК, но также был известен скандальными высказываниями о расовых различиях, из-за которых его уволили с работы и лишили научных званий.

Открытие Уотсона считается одним из самых важных научных достижений ХХ века. В 1953 году он сумел описать структуру молекулы ДНК в виде двойной спирали; вместе с ним эту работу проводил британский учёный Фрэнсис Крик.

Исследования Уотсона открыли путь быстрому развитию молекулярной биологии, и в 1962 году он вместе с Криком и британским биофизиком Морисом Уилкинсом получил за них Нобелевскую премию.

«Мы открыли тайну жизни», — заявляли тогда учёные.

Как открывали структуру ДНК

Наука знала о существовании ДНК с 1869 года, однако до работ Уотсона, Крика и Уилкинса структура молекулы оставалась неизвестной. Только в 1943 году учёные поняли, что именно ДНК является генетическим материалом клеток.

Крик и Уотсон работали с рентгеновскими изображениями ДНК, которые сделала исследовательница лондонского King's College Розалинд Франклин (сама она об этой работе коллег не знала) — и с их помощью сумели реконструировать структуру молекулы.

Уотсон родился в 1928 году в Чикаго и в возрасте 15 лет получил право на стипендию в Чикагском университете. Там он заинтересовался новейшей на тот момент технологией дифракции, когда рентгеновские лучи отражались от атомов и таким образом демонстрировали их внутреннюю структуру.

Свои исследования по изучению структуры ДНК он продолжил в британском Кембридже, где встретился с Криком, — и учёные начали работать над созданием возможных моделей ДНК.

Уже после своего исторического открытия Уотсон переехал в американский Гарвардский университет, где стал профессором биологии.

В 1968 году он возглавил частную научную Лабораторию в Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке.

Скандал, продажа медали и жест Алишера Усманова

Масштабный скандал с участием Уотсона разразился в 2007 году, когда генетик дал интервью британской газете Sunday Times. В нем он сказал, что «удручён перспективами Африки», так как «вся наша социальная политика основана на том факте, что их интеллект такой же, как наш, — а данные всех тестов показывают, что это не так».

Уотсон считал, что различия между белыми и темнокожими в интеллектуальных способностях проявляются в тестах IQ. Но большинство экспертов по интеллектуальному развитию считают, что эти различия объясняются средой, в которой живут, соответственно, белые и темнокожие, а не генетической предрасположенностью, цитировала газета New York Times директора Национальных институтов здоровья США доктора Фрэнсиса Коллинза.

После этих комментариев Уотсон потерял работу в лаборатории Колд-Спринг-Харбор и был отстранён от всех своих административных обязанностей. Он написал извинение и сохранил звание почётного канцлера, почётного профессора имени Оливера Р. Грейса и почётного попечителя.

Однако в 2014 году доктор Уотсон продал свою золотую медаль нобелевского лауреата, заявив, что научное сообщество подвергло его остракизму после его высказываний о различиях в интеллектуальном и физическом развитии рас.

На аукционе медаль ушла за 4,8 млн долларов — и покупателем оказался российский олигарх Алишер Усманов.

Вскоре после этого Усманов вернул медаль Уотсону и назвал «недопустимой ситуацию, при которой выдающийся учёный должен продавать свою медаль, полученную за свои достижения».

«Джеймс Уотсон — один из величайших биологов в истории человечества и премия за открытие структуры ДНК должна принадлежать ему», — заявил при этом Усманов.
Эта медаль была первым подобным призом, выставленным на продажу живущим нобелевским лауреатом.

Второй виток скандала произошел в 2019 году, когда выяснилось, что Уотсон повторял свои высказывания о расовых различиях. Тогда на американском телеканале PBS был продемонстрирован документальный фильм об учёном под названием «Расшифровывая Уотсона».

После этого лаборатория в Колд-Спринг-Харбор заявила, что лишает Джеймса Уотсона всех званий в свете того, что его взгляды не изменились.

«Заявления доктора Уотсона являются предосудительными, не подкреплёнными наукой», — говорилось в заявлении лаборатории. Там также отмечалось, что они фактически перечёркивают его извинения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:05 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 34 минуты назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 1 день назад
«Сильнейшая за годы»: учёные предупреждают о геомагнитной буре
Bitnews.lv 1 день назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать