Умер Джеймс Уотсон. Он получил нобелевку за открытие структуры ДНК, но был лишён званий

Открытие Уотсона считается одним из самых важных научных достижений ХХ века. В 1953 году он сумел описать структуру молекулы ДНК в виде двойной спирали; вместе с ним эту работу проводил британский учёный Фрэнсис Крик.

Исследования Уотсона открыли путь быстрому развитию молекулярной биологии, и в 1962 году он вместе с Криком и британским биофизиком Морисом Уилкинсом получил за них Нобелевскую премию.

«Мы открыли тайну жизни», — заявляли тогда учёные.

Как открывали структуру ДНК

Наука знала о существовании ДНК с 1869 года, однако до работ Уотсона, Крика и Уилкинса структура молекулы оставалась неизвестной. Только в 1943 году учёные поняли, что именно ДНК является генетическим материалом клеток.

Крик и Уотсон работали с рентгеновскими изображениями ДНК, которые сделала исследовательница лондонского King's College Розалинд Франклин (сама она об этой работе коллег не знала) — и с их помощью сумели реконструировать структуру молекулы.

Уотсон родился в 1928 году в Чикаго и в возрасте 15 лет получил право на стипендию в Чикагском университете. Там он заинтересовался новейшей на тот момент технологией дифракции, когда рентгеновские лучи отражались от атомов и таким образом демонстрировали их внутреннюю структуру.

Свои исследования по изучению структуры ДНК он продолжил в британском Кембридже, где встретился с Криком, — и учёные начали работать над созданием возможных моделей ДНК.

Уже после своего исторического открытия Уотсон переехал в американский Гарвардский университет, где стал профессором биологии.

В 1968 году он возглавил частную научную Лабораторию в Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке.

Скандал, продажа медали и жест Алишера Усманова

Масштабный скандал с участием Уотсона разразился в 2007 году, когда генетик дал интервью британской газете Sunday Times. В нем он сказал, что «удручён перспективами Африки», так как «вся наша социальная политика основана на том факте, что их интеллект такой же, как наш, — а данные всех тестов показывают, что это не так».

Уотсон считал, что различия между белыми и темнокожими в интеллектуальных способностях проявляются в тестах IQ. Но большинство экспертов по интеллектуальному развитию считают, что эти различия объясняются средой, в которой живут, соответственно, белые и темнокожие, а не генетической предрасположенностью, цитировала газета New York Times директора Национальных институтов здоровья США доктора Фрэнсиса Коллинза.

После этих комментариев Уотсон потерял работу в лаборатории Колд-Спринг-Харбор и был отстранён от всех своих административных обязанностей. Он написал извинение и сохранил звание почётного канцлера, почётного профессора имени Оливера Р. Грейса и почётного попечителя.

Однако в 2014 году доктор Уотсон продал свою золотую медаль нобелевского лауреата, заявив, что научное сообщество подвергло его остракизму после его высказываний о различиях в интеллектуальном и физическом развитии рас.

На аукционе медаль ушла за 4,8 млн долларов — и покупателем оказался российский олигарх Алишер Усманов.

Вскоре после этого Усманов вернул медаль Уотсону и назвал «недопустимой ситуацию, при которой выдающийся учёный должен продавать свою медаль, полученную за свои достижения».

«Джеймс Уотсон — один из величайших биологов в истории человечества и премия за открытие структуры ДНК должна принадлежать ему», — заявил при этом Усманов.

Эта медаль была первым подобным призом, выставленным на продажу живущим нобелевским лауреатом.

Второй виток скандала произошел в 2019 году, когда выяснилось, что Уотсон повторял свои высказывания о расовых различиях. Тогда на американском телеканале PBS был продемонстрирован документальный фильм об учёном под названием «Расшифровывая Уотсона».

После этого лаборатория в Колд-Спринг-Харбор заявила, что лишает Джеймса Уотсона всех званий в свете того, что его взгляды не изменились.

«Заявления доктора Уотсона являются предосудительными, не подкреплёнными наукой», — говорилось в заявлении лаборатории. Там также отмечалось, что они фактически перечёркивают его извинения.