Объяснить этому человеку, что Сергей - местный житель, из Латвии, а говорит по-русски, потому что находится в свободной стране и разговаривает со своим зрителей - не удалось. И человек даже потребовал у Сергея показать ему паспорт.

Но настоящей склоки так и не вышло. И эти двое просто разошлись.