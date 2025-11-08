Еврокомиссия предложила постоянно заморозить активы России

Главным условием использования замороженных в Европейском Союзе российских активов станет их "постоянная иммобилизация" и создание юридической схемы, позволяющей продлевать блокировку дольше нынешних шестимесячных периодов. Об этом сообщила в пятницу, 7 ноября, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на документ Еврокомиссии.

ЕК подготовила доклад о последствиях отказа от использования российских замороженных активов для финансирования помощи Украине. Документ направлен странам - членам ЕС перед декабрьским саммитом лидеров объединения.

В нем говорится, что если план по привлечению в течение двух лет части средств, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear, не будет реализован, то странам союза придется либо согласовать совместное заимствование, увеличив долговую нагрузку на национальные бюджеты, либо выделить Украине прямые гранты на общую сумму в 140 млрд евро.

Возможные финансовые последствия для стран ЕС

По оценке Еврокомиссии, оба варианта приведут к дополнительным расходам и повлияют на уровень дефицита и задолженности отдельных государств. Обслуживание совместного кредита будет обходиться странам ЕС примерно в 5,6 млрд евро в год. Из этой суммы Франция выплатит почти 1 млрд евро, Италия - около 675 млн, а Бельгия - порядка 200 млн евро.

ЕК предупреждает, что заимствование в размере 140 млрд евро может повлечь побочные эффекты для финансовых рынков и повлиять на ставки, по которым Евросоюз обычно размещает займы. Кроме того, отмечается, что подобное решение может вызвать "дополнительные косвенные расходы" для других программ союза.

Риски для Бельгии и позиция России

Ранее власти Бельгии заблокировали предложение о выделении кредита на 140 млрд евро за счет российских активов, ссылаясь на возможные ответные шаги Москвы и риски для собственной экономики. Брюссель также предупреждал, что использование средств может подорвать доверие к Euroclear как к международному депозитарию.

Москва неоднократно заявляла, что любое использование ее зарубежных активов будет расценено как "воровство". После принятия в 2022 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о необходимости компенсации ущерба Украине, в Кремле заявили, что документ не имеет юридической силы, а его составители пытаются "совершить грабеж" российских активов.