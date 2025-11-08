Организатор конкурса красоты нагрубил участнице; чем ответили конкурсантки (ВИДЕО)

На её возражения он отреагировал тем, что позвал охрану и пригрозил дисквалификацией тем, кто её поддерживал. Бош в ответ на это покинула зал, другие девушки присоединились к ней в знак солидарности.

Видеозапись этого досадного происшествия была опубликована в интернете.

Организация "Мисс Вселенная" (MUO) осудила поведение Ицарагрисила, и ему пришлось принести за это извинения.

На видео слышно, как кричат ему ​​в ответ после того, как он повышает голос на Бош.

Когда девушки встают, чтобы выразить поддержку, Ицарагрисил говорит: "Если кто-то хочет продолжить соревнование, сядьте. Вы уйдёте, а остальные девушки продолжат".

Большинство женщин на видео продолжают стоять, некоторые из них направляются к двери.

Бош заявила прессе, что руководитель вёл себя "неуважительно" и назвал ее "тупой".

Ицарагрисил в свою очередь утверждал, что его слова не так поняли. Но на пресс-конференции он признал, что сказал Бош, что она вредит конкурсу (damage).

MUO была возмущена инцидентом.

Президент MUO Рауль Роча заявил, что Ицарагрисил "забыл истинный смысл того, что значит быть настоящим хозяином", "унизил, оскорбил и проявил неуважение" к Бош и совершил "серьезное злоупотребление, вызвав охрану, чтобы запугать беззащитную женщину".

Участие Ицарагрисила в конкурсе красоты будет ограничено или полностью исключено, а Управление по делам молодежи примет против него "судебные меры".



Среди тех, кто покинул зал вместе с "Мисс Мексика", была нынешняя "Мисс Вселенная" Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

"Речь идёт о правах женщин, - сказала она. - Так поступать нельзя. Оскорблять другую девушку - это просто неуважение… Поэтому я ухожу".

Фатима Бош заявила в интервью: "Мне есть что сказать. Мы живём в XXI веке. Я не кукла, которую можно накрасить, уложить или переодеть. Я пришла сюда, чтобы стать голосом всех женщин и девочек, которые борются за свои идеи, и заявить своей стране, что я всецело предана этому делу".

Тем не менее конкурс "Мисс Вселенная" продолжился, его победительница будет коронована 21 ноября.