Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Трамп рассматривает просьбу Венгрии об исключении из энергетических санкций против России

Euronews 8 ноября, 2025 14:22

Мир 0 комментариев

США сделают для Венгрии исключение из санкций против России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, что рассматривает возможность сделать для Венгрии исключение из американских санкций в отношении российских энергоносителей.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов", - сказал Трамп.

Орбан подчеркнул, что это "жизненно важный" вопрос для его страны, не имеющей выхода к морю, и заявил, что планирует обсудить с Трампом "последствия для венгерского народа", если санкции вступят в силу.

В пятницу в своих комментариях Орбан заявил, что представит Трампу несколько "предложений" по реализации исключения из санкций.

"Я не прошу у американцев какого-то подарка или каких-то необычных вещей. Я просто прошу осознать, что санкции, недавно введенные против российской энергетики, ставят некоторые страны, такие как Венгрия, у которых нет выхода к морю, в невозможную ситуацию, - сказал Орбан в эфире государственного радио. - Я собираюсь попросить президента признать это".

В Вашингтон Орбана сопровождала большая делегация, состоящая из членов кабинета министров, лидеров бизнеса и многочисленных политических деятелей, имеющих тесные связи с правительством Венгрии.

Для поездки делегация арендовала 220-местный коммерческий самолет венгерской авиакомпании Wizz Air.

Перед прибытием Орбана двухпартийная группа американских сенаторов представила резолюцию, призывающую Венгрию покончить с зависимостью от российских энергоносителей.

Резолюцию подписали 10 сенаторов, включая республиканцев Митча Макконнелла из Кентукки, Тома Тиллиса из Северной Каролины и Чака Грассли из Айовы, а также демократов Джинн Шахин из Нью-Гэмпшира и Криса Кунса из Делавэра.

В нем "выражается озабоченность тем, что Венгрия не демонстрирует никаких признаков сокращения своей зависимости от российского ископаемого топлива", и содержится призыв к Будапешту придерживаться плана Европейского союза по прекращению импорта российских энергоносителей в страны блока к концу 2027 года.

"Европа добилась огромного прогресса в сокращении своих энергетических связей с Москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и укреплять позиции Кремля", - говорится в заявлении Шахин.

Резолюция, продолжила она, "посылает четкий сигнал о том, что, когда речь идет о покупке российских энергоносителей, все союзники должны соответствовать единым стандартам, и Венгрия в том числе".

В пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Вашингтоне, что подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило венгерское государственное информационное агентство MTI.

В рамках соглашения Венгрия впервые закупит американское ядерное топливо, которое в настоящее время закупается в России, и внедрит американскую технологию для хранения отработанного топлива на венгерской атомной станции "Пакш".

Соглашение также будет включать сотрудничество в области малых модульных реакторов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
Важно

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:00 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 32 минуты назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
Bitnews.lv 22 часа назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 1 день назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 2 дня назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать