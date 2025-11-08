Трамп рассматривает просьбу Венгрии об исключении из энергетических санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, что рассматривает возможность сделать для Венгрии исключение из американских санкций в отношении российских энергоносителей.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов", - сказал Трамп.

Орбан подчеркнул, что это "жизненно важный" вопрос для его страны, не имеющей выхода к морю, и заявил, что планирует обсудить с Трампом "последствия для венгерского народа", если санкции вступят в силу.

В пятницу в своих комментариях Орбан заявил, что представит Трампу несколько "предложений" по реализации исключения из санкций.

"Я не прошу у американцев какого-то подарка или каких-то необычных вещей. Я просто прошу осознать, что санкции, недавно введенные против российской энергетики, ставят некоторые страны, такие как Венгрия, у которых нет выхода к морю, в невозможную ситуацию, - сказал Орбан в эфире государственного радио. - Я собираюсь попросить президента признать это".

В Вашингтон Орбана сопровождала большая делегация, состоящая из членов кабинета министров, лидеров бизнеса и многочисленных политических деятелей, имеющих тесные связи с правительством Венгрии.

Для поездки делегация арендовала 220-местный коммерческий самолет венгерской авиакомпании Wizz Air.

Перед прибытием Орбана двухпартийная группа американских сенаторов представила резолюцию, призывающую Венгрию покончить с зависимостью от российских энергоносителей.

Резолюцию подписали 10 сенаторов, включая республиканцев Митча Макконнелла из Кентукки, Тома Тиллиса из Северной Каролины и Чака Грассли из Айовы, а также демократов Джинн Шахин из Нью-Гэмпшира и Криса Кунса из Делавэра.

В нем "выражается озабоченность тем, что Венгрия не демонстрирует никаких признаков сокращения своей зависимости от российского ископаемого топлива", и содержится призыв к Будапешту придерживаться плана Европейского союза по прекращению импорта российских энергоносителей в страны блока к концу 2027 года.

"Европа добилась огромного прогресса в сокращении своих энергетических связей с Москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и укреплять позиции Кремля", - говорится в заявлении Шахин.

Резолюция, продолжила она, "посылает четкий сигнал о том, что, когда речь идет о покупке российских энергоносителей, все союзники должны соответствовать единым стандартам, и Венгрия в том числе".

В пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Вашингтоне, что подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило венгерское государственное информационное агентство MTI.

В рамках соглашения Венгрия впервые закупит американское ядерное топливо, которое в настоящее время закупается в России, и внедрит американскую технологию для хранения отработанного топлива на венгерской атомной станции "Пакш".

Соглашение также будет включать сотрудничество в области малых модульных реакторов.