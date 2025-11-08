Кривцова просит всех, кого коснулась эта проблема, и кто готов об этом рассказывать - связать с нею. Чтобы всем в мире было понятно, что это реальная гуманитарная проблема и мы ей не выдумываем.

Тем временем "Дойче велле" как раз на днях опубликовали сюжет о Галине, который 64 года и она не смогла сдать экзамен по латышскому. Будь ей 65 - сдавать бы уже не пришлось. Но этот год разницы теперь может навсегда изменить её жизнь.

Кривцова же в своем видео напомнила, что латвийцы, которых коснулась эта проблема, могут претендовать на временный вид на жительство, если у них в Латвии есть семьи. Но этот статус лишает их многих социальных гарантий. Поэтому разумнее будет им присоединиться к совместному иску в Суд по правам человека. С этим Кривцова тоже может помочь.