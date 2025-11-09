"Жаль, что запах через экран не передаётся, потому что в подъезде воняет просто ужасно, и это ещё слабо сказано", - говорит ведущая. Забавно, что кто-то из соседей попытался исправить ситуацию с помощью очистителя воздуха.

Едкий запах просочился и в соседние квартиры, так что жильцам ничего другого не оставалось, кроме как жаловаться в ПВС и полицию в надежде, что ответственные службы рано или поздно примут меры.

Съёмочная группа пообщалась с жительницей злополучного подъезда по имени Иева, и та рассказала, что не знает, сколько кошек живёт в нехорошей квартире, но известно, что их хозяйка собирает больных животных с улицы и кормит также уличных котов: "Она вообще неплохой человек. Ну, она агрессивна, но кто не будет бороться за своего кота? Я у неё в квартире не была, но мне кажется, что там антисанитарные условия. Жутко воняет".

Об агрессии Иева заговорила, потому что в пятницу, когда по адресу приехали сотрудники ПВС, хозяйка квартиры не была готова с ними общаться. Предполагая, что так скорее всего и будет, поскольку ранее от неё тоже не дождались никакой реакции, сотрудники заручились постановлением суда, разрешающим вскрыть дверь квартиры. На помощь пришли работники Госполиции и муниципальной полиции, а также пожарные.

Заместитель руководителя Рижского городского управления ПВС Гундарс Симанович сказал по этому поводу следующее: "Мы убедились, что кошек содержат в неподходящих условиях, у животных разные проблемы со здоровьем. Похоже, что своевременная ветеринарная помощь им не оказывалась. Последствия заметны. Сейчас проводится изъятие животных".

В "однушке" было найдено 23 кошки. Животные бесконтрольно размножались - беглый осмотр показал, что как минимум две самки беременны. При виде того, как из квартиры выходили подышать свежим воздухом работники службы по спасению животных, немало повидавшие на своём веку, становится понятно, какие жуткие там условия: спасатели признали, что с таким столкнулись впервые.

"В данный момент эта вонь немного выветрилась, но сперва... У меня в глазах и в носу щипет. Если бы вы в самом начале зашли, то были бы в таком же состоянии, как я. У меня устойчивость к этим запахам, но если даже меня от них затошнило, то это просто невыносимо", - делится впечатлениями Симанович.

Кошки не выглядят истощёнными, их снабжали кормом. Но они конфискованы и к своей бывшей хозяйке больше не вернутся. Их отправили в приют, где будут лечить. Увы, и соседям, и сотрудникам служб ясно, что по этому адресу придётся съездить ещё раз, поскольку женщину во дворе ждёт целая стая котов на замену изъятым.

(Иллюстративное фото.)