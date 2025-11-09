Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (2)

9 ноября, 2025 07:53

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

"Жаль, что запах через экран не передаётся, потому что в подъезде воняет просто ужасно, и это ещё слабо сказано", - говорит ведущая. Забавно, что кто-то из соседей попытался исправить ситуацию с помощью очистителя воздуха.

Едкий запах просочился и в соседние квартиры, так что жильцам ничего другого не оставалось, кроме как жаловаться в ПВС и полицию в надежде, что ответственные службы рано или поздно примут меры.

Съёмочная группа пообщалась с жительницей злополучного подъезда по имени Иева, и та рассказала, что не знает, сколько кошек живёт в нехорошей квартире, но известно, что их хозяйка собирает больных животных с улицы и кормит также уличных котов: "Она вообще неплохой человек. Ну, она агрессивна, но кто не будет бороться за своего кота? Я у неё в квартире не была, но мне кажется, что там антисанитарные условия. Жутко воняет".

Об агрессии Иева заговорила, потому что в пятницу, когда по адресу приехали сотрудники ПВС, хозяйка квартиры не была готова с ними общаться. Предполагая, что так скорее всего и будет, поскольку ранее от неё тоже не дождались никакой реакции, сотрудники заручились постановлением суда, разрешающим вскрыть дверь квартиры. На помощь пришли работники Госполиции и муниципальной полиции, а также пожарные.

Заместитель руководителя Рижского городского управления ПВС Гундарс Симанович сказал по этому поводу следующее: "Мы убедились, что кошек содержат в неподходящих условиях, у животных разные проблемы со здоровьем. Похоже, что своевременная ветеринарная помощь им не оказывалась. Последствия заметны. Сейчас проводится изъятие животных".

В "однушке" было найдено 23 кошки. Животные бесконтрольно размножались - беглый осмотр показал, что как минимум две самки беременны. При виде того, как из квартиры выходили подышать свежим воздухом работники службы по спасению животных, немало повидавшие на своём веку, становится понятно, какие жуткие там условия: спасатели признали, что с таким столкнулись впервые.

"В данный момент эта вонь немного выветрилась, но сперва... У меня в глазах и в носу щипет. Если бы вы в самом начале зашли, то были бы в таком же состоянии, как я. У меня устойчивость к этим запахам, но если даже меня от них затошнило, то это просто невыносимо", - делится впечатлениями Симанович.

Кошки не выглядят истощёнными, их снабжали кормом. Но они конфискованы и к своей бывшей хозяйке больше не вернутся. Их отправили в приют, где будут лечить. Увы, и соседям, и сотрудникам служб ясно, что по этому адресу придётся съездить ещё раз, поскольку женщину во дворе ждёт целая стая котов на замену изъятым.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (2)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (2)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (2)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (2)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (2)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (2)

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

