«Мне кажется, мы вымрем, если будем бежать и не попробуем защищаться. Наша задача — защищать эту страну», — сказала А. Блёдоне.

Она отметила, что не имеет в виду детей — детям не должно видеть войну, не должны жить в ней, ведь дети — это наше будущее.

Полковник привела в пример Израиль, где сейчас действует перемирие, но ситуация остаётся небезопасной. Тем не менее, люди там создают семьи, и уровень рождаемости высокий.

«А в Латвии? Когда началась война в Украине, здесь люди думали: теплицу в этом году не посажу — вдруг война... Детей пока рожать не будем, подождём, когда всё успокоится. Мы не думаем о стране, мы не думаем о себе как о латышах, как о продолжении народа — мы думаем о том, как мне в данный момент удобно», — сказала Блёдоне.

Она отметила, что не все такие, но есть большое число людей, которые думают только о себе. Они считают себя «пупом земли», умнее и лучше других, и считают, что должны спасать только себя, но не чувствуют принадлежности к этой стране. И в случае чего — готовы бежать.

«Так не будет. Тогда мы, как латыши, просто вымрем — и не будет ни Латвии, ни латышей», — заключила полковник НВС.