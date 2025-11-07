Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полковник НВС: Я опасаюсь действий населения, если в Латвии начнётся война (4)

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 11:24

С началом войны в Украине многие обращались к командиру штаба батальона Национальных вооружённых сил (НВС) полковнику Антонине Блёдоне с вопросом — куда бежать в случае войны. В интервью передаче LTV «Viens pret vienu» («Один на один») полковник сказала, что ей страшно от мысли, что латышское мышление таково, что большинство скорее побежит, чем, как украинцы, попытается вернуться в свою страну, чтобы помочь ей и продолжить рожать детей, пишет nra.lv.

«Мне кажется, мы вымрем, если будем бежать и не попробуем защищаться. Наша задача — защищать эту страну», — сказала А. Блёдоне.

Она отметила, что не имеет в виду детей — детям не должно видеть войну, не должны жить в ней, ведь дети — это наше будущее.

Полковник привела в пример Израиль, где сейчас действует перемирие, но ситуация остаётся небезопасной. Тем не менее, люди там создают семьи, и уровень рождаемости высокий.

«А в Латвии? Когда началась война в Украине, здесь люди думали: теплицу в этом году не посажу — вдруг война... Детей пока рожать не будем, подождём, когда всё успокоится. Мы не думаем о стране, мы не думаем о себе как о латышах, как о продолжении народа — мы думаем о том, как мне в данный момент удобно», — сказала Блёдоне.

Она отметила, что не все такие, но есть большое число людей, которые думают только о себе. Они считают себя «пупом земли», умнее и лучше других, и считают, что должны спасать только себя, но не чувствуют принадлежности к этой стране. И в случае чего — готовы бежать.

«Так не будет. Тогда мы, как латыши, просто вымрем — и не будет ни Латвии, ни латышей», — заключила полковник НВС.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (4)

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (4)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (4)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (4)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (4)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (4)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (4)

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

