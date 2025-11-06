Умер на месте: мужчина попал под поезд

Инцидент произошёл около 15:00. Мужчина 1986 года рождения попал под поезд и скончался на месте от полученных травм. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Латвии за этот год на железной дороге погибли семь человек и девять получили травмы, в основном из-за неосторожного пересечения путей. Недавняя трагедия на станции Иманта, где две девочки погибли, пересекая пути на электроскутере, привлекла особое внимание к проблеме безопасности. Основные причины — нарушение правил перехода, игнорирование сигналов светофора и неправильная оценка расстояния до приближающегося поезда.

Латвийская железная дорога (LDz) напоминает, что железная дорога — зона повышенной опасности, а поезд не может остановиться мгновенно.