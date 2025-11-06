«Коалицию можно поменять в любой момент»: Силиня расставила приоритеты

Премьер отметила, что ей приходится руководить коалицией партнеров с противоположными ценностями, и с самого начала было ясно, что это будет непросто. Но до сих пор партнерам удавалось договариваться, хотя переговоры в коалиции идут нелегко.

«У меня сложная задача: с одной стороны, надо искать решения, чтобы Стамбульская конвенция была […], а с другой стороны, надо принять бюджет. Какая у меня альтернатива? Отказаться от СЗК и создавать правительство с теми, кто вообще не поддерживает Стамбульскую конвенцию? Это тоже не очень хорошая альтернатива», — сказала Силиня.

Премьер также потребовала от министра экономики Викторса Валайниса (СЗК) пояснений насчет влияния денонсации Стамбульской конвенции на инвестиционную среду Латвии.

«Всему свое время. Бюджет — приоритет. Коалицию можно поменять в любой момент», — заметила Силиня.

На вопрос, могут ли быть инициированы изменения в составе правительстве после принятия бюджета, премьер подчеркнула, что сначала сообщит об этом партнерам по коалиции. «Внутреннее ощущение таково, что в любой момент, в любой день мы ожидаем новых событий. Понятно, что это не простая коалиция, нужно быть готовыми к разным поворотам», — сказала премьер.

На замечание о том, что в случае отстранения министров это правительство, скорее всего, падет, Силиня лишь отметила, что в Сейме 100 голосов и «есть большой выбор», и «не всегда я должна быть главой правительства».

«Это сложный момент. Ситуация изменилась. Молодежь поднялась и сказала депутатам: нам не нравится, как вы решаете», — сказала Силиня. «Такой общественной активности давно не было, поэтому мое сотрудничество в будущем с другими коалиционными партиями может быть и иным», — добавила она.

Могут ли «Прогрессивные», не желая мириться с ситуацией в правительстве, выйти из него? Силиня признала, что «Прогрессивные» время от времени высказывают такие угрозы. «"Прогрессивным" в некотором смысле выгодно сталкивать меня с СЗК и таким образом работать на своего избирателя. Недовольство СЗК этой ситуацией возникло потому, что в свое время мы не могли договориться об отстранении господина Бришкенса. Тогда тоже "Прогрессивные" угрожали, что выйдут из коалиции. Так что тут каждому есть, что поискать у себя в кармане, посмотреть, что они говорили», — сказала Силиня.

Глава правительства также отметила, что «Новое Единство» еще не обсуждало, кто будет кандидатом в премьеры на следующих выборах в Сейм. «Это будет вопрос зимы следующего года, тогда будут ясны кандидаты на посты премьера и министров», — сказала Силиня.