«Коалицию можно поменять в любой момент»: Силиня расставила приоритеты

6 ноября, 2025 11:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Принятие бюджета покажет, насколько жизнеспособна нынешняя коалиция. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью Латвийскому телевидению, говоря о стабильности правительства после того, как входящий в него Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) поддержал денонсацию Стамбульской конвенции.

Премьер отметила, что ей приходится руководить коалицией партнеров с противоположными ценностями, и с самого начала было ясно, что это будет непросто. Но до сих пор партнерам удавалось договариваться, хотя переговоры в коалиции идут нелегко.

«У меня сложная задача: с одной стороны, надо искать решения, чтобы Стамбульская конвенция была […], а с другой стороны, надо принять бюджет. Какая у меня альтернатива? Отказаться от СЗК и создавать правительство с теми, кто вообще не поддерживает Стамбульскую конвенцию? Это тоже не очень хорошая альтернатива», — сказала Силиня.

Премьер также потребовала от министра экономики Викторса Валайниса (СЗК) пояснений насчет влияния денонсации Стамбульской конвенции на инвестиционную среду Латвии.

«Всему свое время. Бюджет — приоритет. Коалицию можно поменять в любой момент», — заметила Силиня.

На вопрос, могут ли быть инициированы изменения в составе правительстве после принятия бюджета, премьер подчеркнула, что сначала сообщит об этом партнерам по коалиции. «Внутреннее ощущение таково, что в любой момент, в любой день мы ожидаем новых событий. Понятно, что это не простая коалиция, нужно быть готовыми к разным поворотам», — сказала премьер.

На замечание о том, что в случае отстранения министров это правительство, скорее всего, падет, Силиня лишь отметила, что в Сейме 100 голосов и «есть большой выбор», и «не всегда я должна быть главой правительства».

«Это сложный момент. Ситуация изменилась. Молодежь поднялась и сказала депутатам: нам не нравится, как вы решаете», — сказала Силиня. «Такой общественной активности давно не было, поэтому мое сотрудничество в будущем с другими коалиционными партиями может быть и иным», — добавила она.

Могут ли «Прогрессивные», не желая мириться с ситуацией в правительстве, выйти из него? Силиня признала, что «Прогрессивные» время от времени высказывают такие угрозы. «"Прогрессивным" в некотором смысле выгодно сталкивать меня с СЗК и таким образом работать на своего избирателя. Недовольство СЗК этой ситуацией возникло потому, что в свое время мы не могли договориться об отстранении господина Бришкенса. Тогда тоже "Прогрессивные" угрожали, что выйдут из коалиции. Так что тут каждому есть, что поискать у себя в кармане, посмотреть, что они говорили», — сказала Силиня.

Глава правительства также отметила, что «Новое Единство» еще не обсуждало, кто будет кандидатом в премьеры на следующих выборах в Сейм. «Это будет вопрос зимы следующего года, тогда будут ясны кандидаты на посты премьера и министров», — сказала Силиня.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

