Без денег и пайков — американские военные в Германии отправлены в местные продовольственные банки

6 ноября, 2025

Мир 0 комментариев

Шатдаун в США ударил по тем, кто привык спасать других. Около 37 тысяч американских солдат в Германии могут остаться без зарплаты за ноябрь: экстренные фонды исчерпаны, а бюджетный кризис в Вашингтоне стал самым длинным в истории страны.

По данным CCTV и американских СМИ, Пентагон предупредил: выплаты приостановятся уже с 15 ноября, если демократы и республиканцы не договорятся о бюджете.

«Наши военные, готовые рисковать жизнью, больше не смогут получать зарплату», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Чтобы не остаться голодными, армия официально направила солдат к продовольственным банкам и благотворительным пунктам, где волонтёры раздают еду через общественные холодильники. На сайте армии размещены инструкции: куда обращаться за бесплатными продуктами и как оформить срочные займы.

Но немецкие социальные пособия американцам недоступны по закону НАТО.

«Военные считаются временно находящимися в Германии, поэтому гражданские льготы им не положены», — пояснил эксперт по трудовому праву Михаэль Фульротт.

Зато Германия спасла 12 тысяч своих граждан, работающих на американских базах: выделила 43 миллиона евро на выплату зарплат логистам, поварам и охранникам. Эти деньги — временный кредит, который США обязаны вернуть после окончания кризиса.

По данным организации Blue Star Families, лишь одна из трёх семей военнослужащих имеет накопления свыше 3000 долларов. Остальные теперь вынуждены искать еду через волонтёрские сети — в стране, где служат под флагом самой богатой армии мира.

«Стыдно, что мы кормим армию через благотворительность», — написал один из солдат в закрытом военном чате, слова которого процитировали американские СМИ.

Кризис длится с 1 октября и парализовал федеральные службы. В Сенате надеются на компромисс до конца недели, но пока американская армия в Германии готовится не к учениям — а к очереди за бесплатными пайками.

 

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

