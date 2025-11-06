Без денег и пайков — американские военные в Германии отправлены в местные продовольственные банки

По данным CCTV и американских СМИ, Пентагон предупредил: выплаты приостановятся уже с 15 ноября, если демократы и республиканцы не договорятся о бюджете.

«Наши военные, готовые рисковать жизнью, больше не смогут получать зарплату», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Чтобы не остаться голодными, армия официально направила солдат к продовольственным банкам и благотворительным пунктам, где волонтёры раздают еду через общественные холодильники. На сайте армии размещены инструкции: куда обращаться за бесплатными продуктами и как оформить срочные займы.

Но немецкие социальные пособия американцам недоступны по закону НАТО.

«Военные считаются временно находящимися в Германии, поэтому гражданские льготы им не положены», — пояснил эксперт по трудовому праву Михаэль Фульротт.

Зато Германия спасла 12 тысяч своих граждан, работающих на американских базах: выделила 43 миллиона евро на выплату зарплат логистам, поварам и охранникам. Эти деньги — временный кредит, который США обязаны вернуть после окончания кризиса.

По данным организации Blue Star Families, лишь одна из трёх семей военнослужащих имеет накопления свыше 3000 долларов. Остальные теперь вынуждены искать еду через волонтёрские сети — в стране, где служат под флагом самой богатой армии мира.

«Стыдно, что мы кормим армию через благотворительность», — написал один из солдат в закрытом военном чате, слова которого процитировали американские СМИ.

Кризис длится с 1 октября и парализовал федеральные службы. В Сенате надеются на компромисс до конца недели, но пока американская армия в Германии готовится не к учениям — а к очереди за бесплатными пайками.