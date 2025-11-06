Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Санкции — не формальность, а инструмент для остановки войны: Браже

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 15:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Санкции — не формальность, а инструмент для остановки войны, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже (Новое единство), выступая в четверг на конференции Службы финансовой разведки (FID) «Охрана границы: санкции, экспортный контроль и ответственность бизнеса».

Она отметила, что санкции — это геополитическая проблема и вопрос внешней политики. Браже выделила три ключевых принципа латвийской внешней и оборонной политики: укрепление государства через инвестиции в оборону и безопасность, усиление Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также ослабление возможностей России продолжать войну в Украине.

Министр иностранных дел пояснила, что санкции должны применяться эффективно и постоянно адаптироваться к меняющимся условиям. В этой работе ЕС сотрудничает с правительствами разных стран как в Европе, так и в других регионах мира.

Браже также акцентировала: в настоящее время в России ни один политический инструмент не направлен на достижение мира, а механизмы власти используются для поддержания войны. Она заключила, что государствам-членам ЕС нужно быть готовыми к долгосрочному применению санкций, постоянно их совершенствуя и адаптируя, чтобы сохранить эффективность.

Министр указала, что санкции влияют на экономику России, конкретных лиц и компании, но этого недостаточно — нужны дополнительные шаги. При этом Россия продолжает широкую кампанию дезинформации и воздействия на общество, пытаясь создать впечатление, что санкции не работают, хотя на деле их эффект подтверждается спадом российской экономики, подчеркнула министр.

Браже сообщила, что в целом ЕС ввёл санкции против более 2600 лиц и 560 судов «теневого флота». Она добавила, что продолжается работа по соблюдению санкций в третьих странах, включая Китай, Индию и государства Центральной Азии, чтобы те понимали значение санкций против России.

Министр иностранных дел подчеркнула: Латвия находится на внешней границе ЕС и НАТО, что требует серьёзного отношения к обходу санкций. По её мнению, против Беларуси необходимо применять такие же санкции, как против России, поскольку Беларусь поддерживает российские военные действия в Украине.

Браже упомянула, что Латвия, избранная непостоянным членом Совета Безопасности ООН, намерена поднять вопросы безопасности морских перевозок, где «теневой флот» создаёт серьёзные угрозы. Также внимание будет уделено криптовалютам и другим инструментам, используемым для обхода санкций.

Ранее сообщалось, что FID проводит конференцию в Риге с участниками из более чем 20 стран, чтобы найти эффективные решения по применению санкций и расширить диалог о единой политике между государственными органами, международными партнёрами и бизнес-средой.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

