Санкции — не формальность, а инструмент для остановки войны: Браже

Она отметила, что санкции — это геополитическая проблема и вопрос внешней политики. Браже выделила три ключевых принципа латвийской внешней и оборонной политики: укрепление государства через инвестиции в оборону и безопасность, усиление Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также ослабление возможностей России продолжать войну в Украине.

Министр иностранных дел пояснила, что санкции должны применяться эффективно и постоянно адаптироваться к меняющимся условиям. В этой работе ЕС сотрудничает с правительствами разных стран как в Европе, так и в других регионах мира.

Браже также акцентировала: в настоящее время в России ни один политический инструмент не направлен на достижение мира, а механизмы власти используются для поддержания войны. Она заключила, что государствам-членам ЕС нужно быть готовыми к долгосрочному применению санкций, постоянно их совершенствуя и адаптируя, чтобы сохранить эффективность.

Министр указала, что санкции влияют на экономику России, конкретных лиц и компании, но этого недостаточно — нужны дополнительные шаги. При этом Россия продолжает широкую кампанию дезинформации и воздействия на общество, пытаясь создать впечатление, что санкции не работают, хотя на деле их эффект подтверждается спадом российской экономики, подчеркнула министр.

Браже сообщила, что в целом ЕС ввёл санкции против более 2600 лиц и 560 судов «теневого флота». Она добавила, что продолжается работа по соблюдению санкций в третьих странах, включая Китай, Индию и государства Центральной Азии, чтобы те понимали значение санкций против России.

Министр иностранных дел подчеркнула: Латвия находится на внешней границе ЕС и НАТО, что требует серьёзного отношения к обходу санкций. По её мнению, против Беларуси необходимо применять такие же санкции, как против России, поскольку Беларусь поддерживает российские военные действия в Украине.

Браже упомянула, что Латвия, избранная непостоянным членом Совета Безопасности ООН, намерена поднять вопросы безопасности морских перевозок, где «теневой флот» создаёт серьёзные угрозы. Также внимание будет уделено криптовалютам и другим инструментам, используемым для обхода санкций.

Ранее сообщалось, что FID проводит конференцию в Риге с участниками из более чем 20 стран, чтобы найти эффективные решения по применению санкций и расширить диалог о единой политике между государственными органами, международными партнёрами и бизнес-средой.