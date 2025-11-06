Запах детства: в соцсетях шутят про духи с запахом рижского 15-го троллейбуса

Создатели ролика намекают на особый контингент среди пассажиров 15-го троллейбуса, который и создаёт тот самый "аромат детства". И власти Риги ничего с этим сделать не могут.

В комментариях отмечают, что этот аромат, конечно "нишевый", но не очень-то и эксклюзивный. Примерно так же пахнет в 7-ом трамвае, 23 и 53 автобусах и, конечно, на остановке - Центральный вокзал.