В многоквартирных домах в Риге идет установка «умных» счетчиков воды. Надо ли за них платить?

В рамках первой очереди проекта Sadales tikls по заказу Rīgas ūdens в целом оснастит устройствами дистанционного считывания почти 700 водосчетчиков в Пурвциемсе и почти 350 в Саркандаугаве.

Эти районы выбраны для более оперативной модернизации территорий с большим числом многоквартирных домов.

Первых 500 объектов уже оснащены новыми системами, и работы официально переданы Rīgas ūdens, а параллельно начаты работы на объектах в Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Чиекуркалнсе и Тейке.

Для жителей многоквартирных домов порядок передачи показаний обслуживающим компаниям пока остается прежним, поскольку телеметрические решения внедряются только для входных счетчиков объекта, то есть до границы, на которой заканчивается зона собственности сетей Rīgas ūdens.

Это значит, что общие показатели потребления воды здания будут считываться автоматически, но управление внутренними сетями и квартирными счетчиками и далее остается в ответственности владельцев и управляющих.

Кроме того, как ранее рассказали Otkrito.lv в пресс-службе Rīgas ūdens, жильцам домов платить за новые устройства не придется. Речь идет о больших входных счетчиках воды, которые контролируют расход для всего дома, а не для каждой отдельной квартиры.

Эти расходы берет на себя Rīgas ūdens.

Правда, владельцы квартир через управляющую компанию сами должны обустроить узел учёта воды, в котором этот умный счетчик будет установлен. В большинстве домов такие узлы давно организованы.