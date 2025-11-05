Казнённые на той ещё войне: в Эстонии переносят останки из братской могилы

Неделю назад компания Dolokivi приступила к демонтажу монумента, установленного на братской могиле. Изначально его планировалось перевезти в музей Сырве. В настоящее время у волости есть договоренность с Dolokivi о том, что компания будет хранить фрагменты памятника в течение года. Несмотря на это, монумент планируется восстановить в музее Сырве, как только соответствующее решение будет официально утверждено.

Памятник был установлен в 1965 году, однако захороненные там люди были казнены в 1941–1944 годах. К эксгумации останков приступили 15 октября этого года.

ФОТО press.lv: остров Сааремаа, коса Сырве