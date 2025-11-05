«Бюджет для банкротства»: депутаты бьются за главный финансовый документ страны

На внеочередном заседании Сейма, посвященном обсуждению бюджета на следующий год, оппозиционный депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") заявил, что депутатам "вешают лапшу на уши". Он охарактеризовал представленный бюджет как "бюджет для банкротства Латвии" и предупредил, что его принятие приведет к существенному росту расходов на обслуживание государственного долга.

Он раскритиковал партию "Новое Единство" за значительное увеличение государственного долга. Политик отметил, что каждой семье в Латвии государственная политика заимствований обойдется примерно в 30 000 евро.

"Если повторится финансовый кризис, государственный долг достигнет 73% от валового внутреннего продукта", - рассчитал Кулбергс, отметив, что "от купленных гаубиц толку не будет", так как боеприпасы приобрести будет не на что.

Парламентарий также упрекнул правительство в сознательном истощении ресурсов без учета рисков, требующих создания подушки безопасности.

Кулбергс критикует количество работников государственного сектора, отмечая, что его следует сократить. Депутат сравнил Латвию с другими странами, где таких работников меньше. Он заявил, что в бюджете нужно искать возможности для заработка, так как сейчас средства только тратятся, причем "за счет долга".

И депутат от оппозиции Айва Виксна ("Объединенный список") выразила обеспокоенность ростом государственного долга. Она упрекнула премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") в "возложении долгового бремени на плечи населения".

Депутат подчеркнула, что долг, независимо от политических предпочтений, придется погашать всем, включая еще не родившихся детей.

"Да, часть средств будет направлена на укрепление государственной обороны", - сказала политик, отметив, что это правильно, однако, по ее мнению, большая часть финансирования пойдет на другие цели.

Депутат Эдгар Таварс ("Объединенный список") заявил, что многие парламентарии ищут аргументы, чтобы доказать, что бюджет правительства хороший, однако, по его мнению, лишь немногие смогут найти их.

"Государственный долг - это как огромная стена, за которой скоро мы уже не увидим солнца", - сказал Таварс, выразив опасения, что долг растет быстрее страны. Он подчеркнул, что государственный долг является угрозой безопасности Латвии.

"Правительство пытается скрыть этот пример безответственности за супербезопасностью", - скептически добавил Таварс, подчеркнув, что заемные средства будут потрачены отнюдь не только на оборону.

Кроме того, с трибуны Сейма Таварс продемонстрировал крупный график, отражающий рост государственного долга во времена разных премьер-министров.

"У нас не будет возможности взять взаймы, когда это действительно понадобится", - сказал он, добавив, что "Объединенный список" намерен вносить предложения в бюджет на следующий год только по вопросам поиска экономии.

"Это бюджет, в котором нужно начинать с сокращения расходов", - заявил политик, выразив надежду, что, несмотря на раскол, в парламенте удастся достичь согласия в вопросе экономии.

Ранее сообщалось, что в среду на внеочередном заседании депутаты Сейма приступили к рассмотрению государственного бюджета на следующий год и сопутствующего пакета законопроектов.

14 октября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает общий объем поступлений консолидированного государственного бюджета в размере 16,064 млрд евро и расходы в размере 17,945 млрд евро.

Прогнозируется, что доходы государственного бюджета увеличатся на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Дефицит бюджета составит 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг не превысит 55% ВВП.

Бюджет следующего года включает дополнительные инвестиции в национальную безопасность, поддержку семей с детьми и качественное образование.

