«Бюджет для банкротства»: депутаты бьются за главный финансовый документ страны

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 17:26

Новости Латвии

Несколько депутатов от оппозиции считают, что бюджет на следующий год является "бюджетом для банкротства", а не "бюджетом для более безопасного будущего", указывая на рост государственного долга, который ляжет бременем на плечи всех жителей Латвии.

На внеочередном заседании Сейма, посвященном обсуждению бюджета на следующий год, оппозиционный депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") заявил, что депутатам "вешают лапшу на уши". Он охарактеризовал представленный бюджет как "бюджет для банкротства Латвии" и предупредил, что его принятие приведет к существенному росту расходов на обслуживание государственного долга.

Он раскритиковал партию "Новое Единство" за значительное увеличение государственного долга. Политик отметил, что каждой семье в Латвии государственная политика заимствований обойдется примерно в 30 000 евро.

"Если повторится финансовый кризис, государственный долг достигнет 73% от валового внутреннего продукта", - рассчитал Кулбергс, отметив, что "от купленных гаубиц толку не будет", так как боеприпасы приобрести будет не на что.

Парламентарий также упрекнул правительство в сознательном истощении ресурсов без учета рисков, требующих создания подушки безопасности.

Кулбергс критикует количество работников государственного сектора, отмечая, что его следует сократить. Депутат сравнил Латвию с другими странами, где таких работников меньше. Он заявил, что в бюджете нужно искать возможности для заработка, так как сейчас средства только тратятся, причем "за счет долга".

И депутат от оппозиции Айва Виксна ("Объединенный список") выразила обеспокоенность ростом государственного долга. Она упрекнула премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") в "возложении долгового бремени на плечи населения".

Депутат подчеркнула, что долг, независимо от политических предпочтений, придется погашать всем, включая еще не родившихся детей.

"Да, часть средств будет направлена на укрепление государственной обороны", - сказала политик, отметив, что это правильно, однако, по ее мнению, большая часть финансирования пойдет на другие цели.

Депутат Эдгар Таварс ("Объединенный список") заявил, что многие парламентарии ищут аргументы, чтобы доказать, что бюджет правительства хороший, однако, по его мнению, лишь немногие смогут найти их.

"Государственный долг - это как огромная стена, за которой скоро мы уже не увидим солнца", - сказал Таварс, выразив опасения, что долг растет быстрее страны. Он подчеркнул, что государственный долг является угрозой безопасности Латвии.

"Правительство пытается скрыть этот пример безответственности за супербезопасностью", - скептически добавил Таварс, подчеркнув, что заемные средства будут потрачены отнюдь не только на оборону.

Кроме того, с трибуны Сейма Таварс продемонстрировал крупный график, отражающий рост государственного долга во времена разных премьер-министров.

"У нас не будет возможности взять взаймы, когда это действительно понадобится", - сказал он, добавив, что "Объединенный список" намерен вносить предложения в бюджет на следующий год только по вопросам поиска экономии.

"Это бюджет, в котором нужно начинать с сокращения расходов", - заявил политик, выразив надежду, что, несмотря на раскол, в парламенте удастся достичь согласия в вопросе экономии.

Ранее сообщалось, что в среду на внеочередном заседании депутаты Сейма приступили к рассмотрению государственного бюджета на следующий год и сопутствующего пакета законопроектов.

14 октября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает общий объем поступлений консолидированного государственного бюджета в размере 16,064 млрд евро и расходы в размере 17,945 млрд евро.

Прогнозируется, что доходы государственного бюджета увеличатся на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Дефицит бюджета составит 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг не превысит 55% ВВП.

Бюджет следующего года включает дополнительные инвестиции в национальную безопасность, поддержку семей с детьми и качественное образование.
 

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

