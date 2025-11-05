Инфектологи — об особенностях этого гриппозного сезона: готовимся к пику

Грипп клинически диагностирован у четырех пациентов, средняя заболеваемость составляет 5,9 случая на 100 000 населения, что соответствует показателю предыдущей недели.

Из подтвержденных случаев гриппа два зарегистрированы в возрастной группе от 15 до 64 лет, один – в возрастной группе от 5 до 14 лет и еще один – в возрастной группе от 65 лет.

Из 219 протестированных пациентов в больницах подтверждено семь случаев гриппа, в том числе четыре случая вируса типа А.

Всего с начала сезона в практике семейных врачей зарегистрирован 21 случай гриппа.

За последнюю неделю и с начала сезона гриппа не было зарегистрировано ни одного случая смерти среди пациентов с подтвержденным или предполагаемым гриппом.

За неделю к врачам общей практики с другими острыми респираторными инфекциями обратился 731 пациент, что составляет 1075,6 случая на 100 тыс. населения, что на 2,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

22 пациента прошли лечение в больницах с пневмонией, что на 13,8% меньше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе в стационарах проходили лечение 136 пациентов с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями, что составило 3,1% от общего числа госпитализированных. Из них восемь (5,9%) были госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

Доля больных с респираторными инфекциями составляет 14% от общего числа пациентов, обратившихся к семейному врачу, что соответствует показателю предыдущей недели.

На прошлой неделе в больницах на грипп было протестировано 219 пациентов, из которых у семи тест оказался положительным, в том числе у четырех пациентов с вирусом гриппа А.

Между тем, за последнюю неделю увеличилась доля положительных образцов на COVID-19. 266 пациентов прошли тестирование на COVID-19, из которых 20, или 7,5% случаев, дали положительный результат. Для сравнения, ранее вирус был подтверждён у 4,5% пациентов.

При этом за прошедшую неделю в больницы поступило 38 новых пациентов с COVID-19, что на два больше, чем неделей ранее. Всего в стационарах проходили лечение 84 пациента с COVID-19, из которых у 32, или 38,1%, был установлен первичный диагноз COVID-19.

На прошлой неделе была зарегистрирована одна смерть пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего с начала сезона мониторинга заболеваемости гриппом зарегистрировано 20 смертей пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, в этом сезоне в Латвии из государственного бюджета закуплено на 1,9% больше вакцин от гриппа, чем в предыдущем году — в общей сложности 133 120 доз.

SPKC призывает жителей задуматься о вакцинации от гриппа и запланировать её, подчёркивая, что лучшее время для вакцинации — конец октября или начало ноября. Рекомендуется сделать это, чтобы защита успела сформироваться к пику эпидемии гриппа и сохранялась в течение всего периода его активности, говорится в сообщении SPKC.

В этом сезоне населению доступны три вида вакцин против гриппа, состав которых адаптирован к циркулирующим штаммам вируса.

«Ваксигрип» — стандартная инъекционная вакцина для людей в возрасте от 6 месяцев до 59 лет. «Эфлюэльда» — высокодозная инъекционная вакцина для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Назальная вакцина «Грипп» предназначена для детей в возрасте от 2 до 17 лет, относящихся к группам риска по здоровью.

