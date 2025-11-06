Неприятное известие

Автор получил на домашний адрес электронной почты уведомление от компании, обслуживающей его район и занимающейся вывозом мусора. В письме сообщается, что с 1 октября 2025 повышаются расценки на ее услуги.

Так, за несортированный мусор тариф увеличивается с прежних 32,09 до 32,46 евро за кубометр (с учетом НДС). В результате плата за вывоз самого популярного в частных домах контейнера объемом 0,24 кубометра плата вырастет с 7,70 до 7,79 евро с НДС.

Ранее аналогичное сообщение приходило в декабре 2024 года: тогда речь шла о повышении тарифов с 1 января 2025 года. Для сравнения: в электронной почте сохранилось письмо еще от декабря 2020-го — тогда предприятие извещало о росте платы за вывоз того же контейнера с 3,97 до 4,14 евро.

Пожалуй, никакие другие налоги и сборы у нас не увеличиваются столь бешеными темпами. Тем более что при нынешнем уровне инфляции и росте цен на основные продукты питания такая плата пока не выглядит критической.

Понятно, что для частников, у которых контейнер опустошается лишь раз в месяц, новые ставки не станут серьезным ударом по семейному бюджету: для них очередное повышение составит всего 9 евроцентов в месяц. А вот для многоквартирных домов, где мусоровозы вывозят отходы чуть ли не несколько раз в день, измененные тарифы заметно повлияют на общие платежи.

В среднем расходы квартиросъемщиков и квартировладельцев жилья в Риге увеличатся на 1-2 евро в месяц. Рост ставки налога отразится на всех жителях страны, поскольку он закладывается в тариф для всех компаний-мусоросборщиков.

С января 2025 года вступили в силу поправки к Закону о налоге на природные ресурсы: ставка выросла с прежних 110 до 120 евро за тонну необработанных отходов. В эту сумму входит и НДС — двойное налогообложение у нас, увы, обычная практика. Но это повышение далеко не последнее. В 2026 году ставка увеличится до 135 евро за тонну, и, судя по всему, пределом это не станет.

Для сравнения: еще в 2016 году налог составлял всего 12 евро за тонну. Однако тогдашние депутаты Сейма одобрили «мусорную реформу», одной из ключевых частей которой стал стремительный рост налога. Первоначально планировалось, что к 2020 году ставка достигнет лишь 50 евро за тонну. Но график пересматривался раз за разом — разумеется, в сторону увеличения.

В результате сегодня мы имеем уже 120 евро за тонну, а впереди — новые повышения. Все это официально объясняется борьбой за экологию — темой нынче весьма популярной. Хотя на деле выглядит скорее как очередной удобный повод пополнить государственный бюджет за счет жителей.

Заставим сортироваться

Есть и другой путь. Недаром периодически транслируется реклама о том, что скоро мы увязнем в отходах, если жители Латвии не начнут сортировать мусор. Пока же делают это крайне неохотно. Лишь введение депозитной системы подтолкнуло людей к действию: сегодня уже невозможно встретить на улице брошенную жестяную пивную банку или пластиковую бутылку — их тут же подберут, чтобы получить законные 10 евроцентов.

А вот с другими отходами все иначе: многие продолжают сбрасывать их без разбора в мусорные контейнеры. Даже бумагу, не говоря уже о биоотходах, по привычке кидают в обычные зеленые баки. Однако ситуация может измениться довольно скоро, если у нас введут принцип сортировки отходов, действующий, например, в Польше.

Будучи в этой достаточно близкой к нам стране, автор в гостевом доме попытался бросить пустую пластиковую бутылку в ближайший контейнер зеленого цвета, но был строго отчитан хозяйкой, которая настояла, чтобы пластик отправился в желтый бак.

Возле каждого польского дома в обязательном порядке должны стоять пять контейнеров. Такой порядок действует с 2017 года. А в нынешнем году дополнительно ввели требование сдавать одежду и текстиль в специальные пункты приема. За нарушение — штраф. Вот что должен знать каждый, кто собирается выносить мусор в Польше.

Желтый контейнер — для металла и пластика. Он предназначен для пустых пластиковых бутылок без крышек и этикеток, пластиковых пакетов, алюминиевых банок и фольги, крышек от бутылок, тетрапак-упаковки.

Синий контейнер — для бумаги. В него кладут чистую и сухую бумагу, газеты, журналы, картонные коробки, тетради и офисную бумагу.

Зеленый контейнер — для стекла. Сюда идут стеклянные бутылки и банки. Нельзя выбрасывать лампочки, зеркала, фарфор и столовое стекло.

Коричневый контейнер — для биоотходов. Это растительные остатки: кожура фруктов и овощей, яичная скорлупа, кофейная гуща.

Черный контейнер — для смешанных отходов, то есть того, что невозможно отсортировать. В них попадает грязная или жирная бумага, остатки еды (мясо, кости), средства гигиены и мелкие осколки посуды.

Батарейки и электронику принимают специальные пункты сбора в магазинах. Лекарства и неработающие термометры следует относить в аптеки.

Строительный мусор утилизируется отдельно — через специализированные фирмы.

Принцип коллективной ответственности

За нарушение правил сортировки в Польше предусмотрены серьезные штрафы. Если нарушителя застигнет на месте полиция, его могут оштрафовать на 500 злотых (117,37 евро). Впрочем, полицейские у контейнеров на постоянной основе не дежурят, что подтверждает и статистика: в Варшаве за год оплачивается всего от 5 до 10 таких штрафов на весь мегаполис.

Однако есть и другая, куда более действенная мера воздействия. Если организация, занимающаяся вывозом мусора, обнаружит, что в конкретном контейнере несоответствующие отходы — например, стеклянные бутылки в баке для металла и пластика, — ее представитель фиксирует нарушение. После этого всем пользователям данного контейнера кратно увеличивают плату за вывоз мусора. Конкретную величину устанавливает гмина (местное самоуправление).

Например, многоквартирный дом платит по 23 злотых (5,38 евро) с квартиры за вывоз мусора. В муниципалитете установлен двойной тариф за отказ от сортировки. Поэтому при выявленном нарушении все жильцы дома в следующем месяце будут платить уже по 46 злотых (10,77 евро). Таким образом, из-за одного безответственного соседа платить больше приходится всему дому.

Эта мера коллективной ответственности официально именуется «платой за дополнительную сортировку мусора». Как видно, латвийским чиновникам, ответственным за проведение мусорной реформы, есть куда стремиться.

Но даже в Польше, несмотря на столь драконовские штрафы, жители массово начали вывозить отходы в леса — ведь у каждой лесной дороги полицейского не поставишь. Под охрану фактически попали и сами мусорные контейнеры.

Похожая ситуация складывается и у нас. Попробуйте бросить хотя бы бумажку в чужой контейнер — скандал с бдительным хозяином, стоящим на страже своих интересов, обеспечен. То же самое наблюдается и в Риге: дворники в каждом квартирном товариществе ревностно оберегают свои контейнеры от посягательств соседей из других домов. Жалуются и сами «работники метлы и лопаты»: по их словам, владельцы частных домов под Ригой специально привозят в город объемистые мешки с мусором, чтобы подбросить их куда-нибудь в чужие баки.

А что будет, если у нас введут штрафы за нарушение правил сортировки? Тогда у каждого мусорника придется ставить круглосуточное дежурство.

Александр ФЕДОТОВ