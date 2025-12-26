Абрикосы с цианидом: в Латвии задержаны опасные фрукты из Афганистана

В службе указывают, что в ядрах абрикосов из Афганистана было обнаружено 157 миллиграммов цианида на килограмм с потенциальной погрешностью 47 миллиграммов на килограмм.

PVD отмечает, что партия предназначалась для Нидерландов. О выявленном нарушении размещено уведомление в Системе быстрого оповещения Европейского союза, а также проинформирован компетентный орган Нидерландов для дальнейших действий.

PVD является подведомственным Министерству земледелия государственным учреждением, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарной медицины.