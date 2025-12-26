Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Декабря Завтра: Dainuvite, Gija, Megija
Доступность

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры

Редакция PRESS 26 декабря, 2025 16:01

Важно 0 комментариев

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Против обязательного раздельного сбора биологических отходов выступили депутаты оппозиции, указав, что такое требование может повлечь для жителей дополнительные расходы.

Согласно правилам, контейнеры для биологических отходов будут обязательны как возле многоквартирных домов, так и у индивидуальных домов. Одновременно предусмотрено, что домохозяйства, которые будут компостировать биологические отходы на своей территории, смогут не устанавливать такие контейнеры. Домашнее компостирование будет разрешено и в закрытых внутренних дворах многоквартирных домов при соблюдении определённых требований.

Правила предусматривают, что минимальная периодичность вывоза несортированных отходов, а также бумаги, пластика и стекла составит один раз в восемь недель, тогда как биологические отходы должны вывозиться не реже одного раза в четыре недели.

Также с 1 марта 2027 года на операторов по вывозу отходов будет возложена обязанность без дополнительной платы с установленной периодичностью мыть и дезинфицировать контейнеры. В свою очередь, управляющие многоквартирными домами должны будут обеспечивать регулярное информирование жителей о графиках вывоза отходов, правилах сортировки и расходах на обслуживание, в том числе в счетах и на информационных стендах.

Кажется, что сфера обращения с отходами развивается и система должна стать более понятной и выгодной для жителей, однако истории, опубликованные в социальных сетях, заставляют думать об обратном.

В социальной сети «X» пользователь Агрис поделился ситуацией, которая, по его мнению, демонстрирует абсурдность системы сортировки отходов. Он пишет:

«“Eco Baltia vide” придумала сделать сортировку отходов ещё менее выгодной. Они выставляют плату, если контейнер для отсортированных отходов не выдвинут к улице или если он пустой. Как такое вообще может одобрять SPRK? Сегодня положил в контейнер одну стеклянную банку, чтобы не платить штраф. Контейнер не опорожнили. Жду — будет штраф или нет».

Похожим опытом делится и Оскар, который указывает, что ему был назначен штраф со ссылкой на пункт договора о минимальном заполнении контейнера:

«Мне выписали штраф и ткнули в лицо пункт договора о заполнении не менее чем на 30%.»

В свою очередь, Арнис подчёркивает, что, по его мнению, наказывать за пустой контейнер необоснованно: «Мы, как частные лица, не продаём отходы, а платим за их вывоз до определённого объёма в кубических метрах», — объясняет он.

Ещё один житель делится своим опытом общения с оператором по вывозу отходов «CleanR»:

«Мне выписали штраф в 10 евро за недостаточно заполненный контейнер для стекла. Я связался с соседом, с которым у нас общий контейнер. Сказал ему: я уже пью столько, сколько могу, но в одиночку столько не выпью! Либо пейте больше, либо отказываемся от контейнера. В итоге отказались…»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков
Важно

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков (1)

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки
Важно

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей
Важно

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Читать
Загрузка

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру

Мир 16:11

Мир 0 комментариев

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читать

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз»

Важно 16:05

Важно 0 комментариев

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Читать

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

Всюду жизнь 15:49

Всюду жизнь 0 комментариев

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Читать

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Читать

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

Читать