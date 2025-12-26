Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры

Против обязательного раздельного сбора биологических отходов выступили депутаты оппозиции, указав, что такое требование может повлечь для жителей дополнительные расходы.

Согласно правилам, контейнеры для биологических отходов будут обязательны как возле многоквартирных домов, так и у индивидуальных домов. Одновременно предусмотрено, что домохозяйства, которые будут компостировать биологические отходы на своей территории, смогут не устанавливать такие контейнеры. Домашнее компостирование будет разрешено и в закрытых внутренних дворах многоквартирных домов при соблюдении определённых требований.

Правила предусматривают, что минимальная периодичность вывоза несортированных отходов, а также бумаги, пластика и стекла составит один раз в восемь недель, тогда как биологические отходы должны вывозиться не реже одного раза в четыре недели.

Также с 1 марта 2027 года на операторов по вывозу отходов будет возложена обязанность без дополнительной платы с установленной периодичностью мыть и дезинфицировать контейнеры. В свою очередь, управляющие многоквартирными домами должны будут обеспечивать регулярное информирование жителей о графиках вывоза отходов, правилах сортировки и расходах на обслуживание, в том числе в счетах и на информационных стендах.

Кажется, что сфера обращения с отходами развивается и система должна стать более понятной и выгодной для жителей, однако истории, опубликованные в социальных сетях, заставляют думать об обратном.

В социальной сети «X» пользователь Агрис поделился ситуацией, которая, по его мнению, демонстрирует абсурдность системы сортировки отходов. Он пишет:

«“Eco Baltia vide” придумала сделать сортировку отходов ещё менее выгодной. Они выставляют плату, если контейнер для отсортированных отходов не выдвинут к улице или если он пустой. Как такое вообще может одобрять SPRK? Сегодня положил в контейнер одну стеклянную банку, чтобы не платить штраф. Контейнер не опорожнили. Жду — будет штраф или нет».

Похожим опытом делится и Оскар, который указывает, что ему был назначен штраф со ссылкой на пункт договора о минимальном заполнении контейнера:

«Мне выписали штраф и ткнули в лицо пункт договора о заполнении не менее чем на 30%.»

В свою очередь, Арнис подчёркивает, что, по его мнению, наказывать за пустой контейнер необоснованно: «Мы, как частные лица, не продаём отходы, а платим за их вывоз до определённого объёма в кубических метрах», — объясняет он.

Ещё один житель делится своим опытом общения с оператором по вывозу отходов «CleanR»:

«Мне выписали штраф в 10 евро за недостаточно заполненный контейнер для стекла. Я связался с соседом, с которым у нас общий контейнер. Сказал ему: я уже пью столько, сколько могу, но в одиночку столько не выпью! Либо пейте больше, либо отказываемся от контейнера. В итоге отказались…»