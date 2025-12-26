Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов

Мужчины по имени Кристиан Петровскис, Ромундс Цубревицс и Нормундс Улевичус были арестованы при содействии Техасского центра финансовой разведки по борьбе с преступлениями. «Все эти люди находились здесь нелегально, и все они приехали сюда, чтобы совершать преступления», — заявил директор Техасского центра финансовой разведки Адамс Колби.

Ответственные органы указали, что все трое мужчин являются гражданами Латвии. В ходе расследования установлено, что они ежедневно, без выходных, похищали подарочные карты примерно из десяти магазинов и занимались этим с мая. «Они крали подарочные карты с полок различных супермаркетов», — рассказал Колби. «Сами по себе карты не имеют никакой ценности, если их просто украсть», — пояснил он.

После этого злоумышленники относили карты в известное им место, где с почти хирургической точностью снимали упаковку. С картами проводились манипуляции, позволяющие преступникам видеть информацию о зачисленных на них средствах. С помощью специальной программы мужчины также могли отслеживать состояние карты. Затем карты возвращали первоначальный внешний вид и снова размещали на полках магазинов — они выглядели как новые и впоследствии покупались.

«Как только карта активировалась и на неё зачислялись деньги, преступники сразу об этом узнавали. Более того, у них была возможность перевести средства с подарочной карты на другую карту, с которой деньги можно было снять наличными или потратить на покупку дорогих товаров», — объяснил схему мошенничества Колби.

В момент задержания у мужчин было обнаружено около 400 подарочных карт. Группа обвиняется в ограблении магазинов в нескольких городах, включая Остин, Даллас, Хьюстон и Сан-Антонио. Колби призывает всех покупателей подарочных карт внимательно проверять упаковку и убеждаться, что с ней не проводились какие-либо манипуляции. «После покупки единственный способ проверить остаток на карте — это фактически его проверить, но, к сожалению, большинство людей дарят карту в подарок и не хотят стирать защитный слой, чтобы узнать баланс», — отметил Колби.