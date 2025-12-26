Самые громкие преступления этого года в Латвии: подводим итоги

Главной темой года стало мошенничество, масштабы которого в Латвии достигли рекордных показателей. Каждую неделю жители страны теряют от действий лжеполицейских, «банковских работников», «чиновников» и «брокеров» почти полмиллиона евро. По данным Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции, к концу ноября общая сумма ущерба приблизилась к 20 миллионам евро — это значительно больше, чем за весь предыдущий год. При этом жертвами становятся вовсе не наивные люди: мошенники используют сложные психологические схемы, а иногда и латышский язык, что окончательно разрушило миф о «проверке госязыком» как защите от обмана. Ярким примером стала международная операция против преступной сети с колл-центрами в Украине, где были задержаны и граждане Латвии, работавшие с латышскоязычными жертвами и получавшие процент от похищенных средств. Организатор сети, житель Киевской области, объявлен в международный розыск.

Не менее громкими оказались дела о пьяных водителях. Уже три года в Латвии действует норма о конфискации автомобилей за вождение в нетрезвом виде, и за это время изъято более двух тысяч машин. Одним из самых обсуждаемых случаев стал приговор бывшему исполнительному директору чемпионата Европы по баскетболу 2025 года Кристапу Яниченоксу. Суд назначил ему реальный тюремный срок, лишение водительских прав на пять лет и взыскание части стоимости электромобиля Ford Mustang Mach-E. Поводом стала авария в центре Риги, где он управлял автомобилем с уровнем алкоголя 2,33 промилле. Как отмечают правоохранители, типичный портрет пьяного водителя за годы не меняется — это мужчина 30–50 лет, часто зависящий от автомобиля по работе.

Крупный коррупционный скандал разгорелся в Валмиерском крае. Следствие в отношении пяти должностных лиц, включая мэра Яниса Байкса, завершено. Их подозревают в мошенничестве с целью незаконного получения средств Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета. По данным KNAB, чиновники могли обманным путём получить более 671 тысячи евро, а также пытались привлечь ещё свыше 2,3 миллиона евро, которые в итоге не были выплачены. Расследование инициировала Европейская прокуратура — структура, занимающаяся преступлениями против бюджета ЕС. Этот случай стал частью более широкой серии дел, связанных с хищением европейских средств, включая уже завершившееся дело фермера Юриса Спрукулиса, лишённого государственной награды и обязанных возместить сотни тысяч евро ущерба.

Отдельного внимания удостоилось дело судьи Инесе Силиневичи. Прокуратура передала в суд обвинение в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством. По версии следствия, с 2006 по 2023 год через подставного работника из бюджета Судебной администрации было похищено более 137 тысяч евро. Деньги выплачивались якобы за работу, которая фактически не выполнялась, а зарплата передавалась помощнице судьи. Этот скандал вызвал особый резонанс, учитывая, что Силиневича ранее рассматривала ряд громких коррупционных дел.

Завершает список громких преступлений вооружённое ограбление часового магазина в Вецриге. Весной 2025 года преступники всего за несколько минут похитили около 80 эксклюзивных часов на сумму почти 690 тысяч евро. Осенью в Финляндии были задержаны трое подозреваемых по этому делу — молодых граждан Сербии, которые, по данным следствия, готовили аналогичное нападение в Хельсинки. При задержании у них обнаружили оружие, инструменты, маскировочную одежду и снаряжение, чётко указывающее на заранее распределённые роли и высокий уровень подготовки.

Эти дела стали отражением ключевых угроз года — от кибермошенничества и коррупции до насильственных преступлений — и показали, с какими вызовами сегодня сталкиваются правоохранительные органы и общество в целом.