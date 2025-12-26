«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки

Своей историей женщина поделилась в социальных сетях. Обычный визит в сервис, куда машина была передана на ремонт, обернулся тревожным звонком из полиции. Как выяснилось, автомобиль, который из-за технического состояния вообще не должен был передвигаться, оказался не в мастерской, а в кювете.

Инцидент произошёл в Риге, однако звонок поступил от полиции Вентспилса. «Когда по телефону спрашивают, знаете ли вы, где сейчас ваша машина, сразу становится не по себе — сердце уходит в пятки», — вспоминает женщина. Она уверенно ответила, что автомобиль находится в сервисе, ведь это была последняя и, как ей казалось, абсолютно достоверная информация. Однако по интонации полицейских стало ясно — ситуация совсем иная.

Вскоре ей сообщили: машина найдена брошенной в кювете. Услышав это, женщина была в шоке. По её словам, автомобиль находился в таком состоянии, что ездить на нём было невозможно даже теоретически.

Позже выяснилось, что сотрудник сервиса, которого ей настоятельно рекомендовали как надёжного специалиста, решил воспользоваться автомобилем в личных целях. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он сел за руль, попал в кювет и просто оставил машину. Утром транспортное средство обнаружила полиция и установила обстоятельства произошедшего.

Несмотря на произошедшее, женщина призналась, что испытала скорее облегчение, чем злость. По её словам, главное — что никто не пострадал и автомобиль не превратился в груду металла. Она подчеркнула, что пьяные поездки часто заканчиваются тяжёлыми авариями с трагическими последствиями, и в этот раз всё могло закончиться куда хуже. «Хорошо, что это был всего лишь кювет и что он не врезался в чей-нибудь забор. Даже страшно представить, чем всё могло обернуться», — написала она.

В завершение публикации женщина задала подписчикам вопрос о том, как бы они поступили в подобной ситуации и какие эмоции испытали бы. История вызвала активное обсуждение — многие комментаторы высказались за жёсткие меры в отношении автосервиса и его сотрудников.