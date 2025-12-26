Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Декабря Завтра: Dainuvite, Gija, Megija
Доступность

7 миллионов евро на командировки: ведомство Браже поездит по миру (2)

© LETA 26 декабря, 2025 13:34

Важно 2 комментариев

LETA

Министерство иностранных дел (МИД) объявило закупку услуг по организации командировок с максимальной договорной ценой 7,2 млн евро без налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), пишет LETA.

Предметом закупки является услуга по организации командировок для МИД и секретариата, которая охватывает командировки должностных лиц и сотрудников, переезды, командировки третьих лиц для выполнения функций заказчиков, а также услуги, связанные с организацией мероприятий учреждений.

По результатам процедуры закупки планируется заключить договор с одним поставщиком, при этом министерство и секретариат будут заключать отдельные договоры. Предмет закупки не разделен на части, поскольку заказчики не могут заранее определить количество, объем и направления командировок на протяжении всего срока действия договора.

Максимальная договорная цена установлена в размере 7,2 млн евро, в том числе для МИД — 7 млн евро, для секретариата — 200 000 евро. Поскольку объем услуг является переменным, заказчики не обязаны использовать всю сумму договора.

Срок исполнения договора для министерства предусмотрен 48 месяцев со дня вступления договора в силу, для секретариата — со дня вступления договора в силу, но не позднее 30 июня 2029 года. Местом оказания услуг определена Рига.

В закупочной документации указано, что специфика работы МИД, включая деятельность 46 дипломатических и консульских представительств Латвии за рубежом, обеспечение поездок высших должностных лиц государства, официальных визитов иностранных делегаций и международных организаций, а также реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации, предъявляет повышенные требования к оказанию услуг, в том числе необходимость немедленного участия претендента в отдельных случаях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков
Важно

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков (1)

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей
Важно

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса
Важно

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса (2)

Важно 16:16

Важно 2 комментариев

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Читать
Загрузка

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру (2)

Мир 16:11

Мир 2 комментариев

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читать

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз» (2)

Важно 16:05

Важно 2 комментариев

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Читать

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры (2)

Важно 16:01

Важно 2 комментариев

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Читать

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения (2)

Всюду жизнь 15:49

Всюду жизнь 2 комментариев

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Читать

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей (2)

Важно 15:31

Важно 2 комментариев

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Читать

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов (2)

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 2 комментариев

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

Читать