Медицину ждут перемены в 2026 году. Что полезно знать каждому жителю Латвии?

Здравоохранение детей

Со следующего года недоношенным детям и младенцам, которые не менее пяти дней проходили лечение в отделении интенсивной терапии, а также детям с другими выявленными проблемами со здоровьем, будет обеспечена государственная оплата проверки слуха с использованием технологии регистрации реакции ствола мозга. Это позволит своевременно выявлять нарушения слуха, в том числе проблемы, связанные с неврологическими повреждениями.

Существенные изменения ожидаются и в оказании амбулаторных услуг — будет улучшена доступность услуг для детей, оплачиваемых государством. В дальнейшем в ряде программ услуг государственное финансирование для детей и взрослых будет планироваться отдельно, в связи с чем медицинским учреждениям придётся вести две очереди — детскую и взрослую. Квоты, предназначенные для детей, нельзя будет использовать для взрослых пациентов.

Новый порядок будет распространяться на 14 программ услуг — магнитно-резонансную томографию, кардиологию, доплерографию, гастроэнтерологию, ультразвуковую диагностику, рентгенологию, аллергологию и др., а также на программы дневного стационара, такие как общая хирургия, офтальмологическая хирургия, лечение неврологических и внутренних заболеваний, гинекология, реабилитация в дневном стационаре и др.

Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний детям в возрасте от 5 до 11 лет в дальнейшем будут оплачиваться профилактические лабораторные обследования — определение уровня холестерина низкой плотности, общего холестерина и глюкозы натощак.

Ещё одно важное нововведение — для улучшения доступности очков для детей в регионах в отдельных региональных больницах можно будет получить оплачиваемые государством консультации специалистов, обследования и также очки. Ранее для этого родителям с детьми приходилось ездить в Ригу, в Детскую клиническую университетскую больницу.

Психическое здоровье

В рамках проекта НСЗ «Лаборатория развития моделей оказания медицинских услуг» Центр ресурсов для детей и подростков реализует проект полуавтоматизированной когнитивно-поведенческой терапии. В результате в следующем году будет улучшена доступность оплачиваемых государством услуг психиатра в цифровой среде. Подросткам и молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет с лёгкой депрессией, подавленностью, тревожностью и другими подобными состояниями будет доступно мобильное приложение с поддерживающей информацией и онлайн-консультациями терапевта.

Медицинское оплодотворение и уход за беременными

Благодаря выделенному дополнительному финансированию в следующем году в рамках государственного финансирования медицинского оплодотворения женщинам будут оплачены три попытки процедуры оплодотворения, если после процедуры беременность не наступила (ранее оплачивались две).

В дальнейшем также будет оплачиваться новая услуга — преимплантационная диагностика эмбрионов. Она будет проводиться для семей, в которых наследуются моногенные заболевания, с целью исключения переноса эмбрионов, приводящих к неудачной беременности.

Всем беременным из группы риска с изменёнными результатами анализов первого триместра, повышенным риском трисомий или в возрасте старше 35 лет будет доступно проведение неинвазивного пренатального теста (NIPT), оплачиваемого государством. Это обеспечит раннюю диагностику генетических нарушений без инвазивных процедур.

Ещё одно важное нововведение — в рамках пилотного проекта «Домашний визит акушерки» в Риге и регионах более чем 700 молодым мамам будет обеспечен послеродовой уход, оплачиваемый государством, чтобы в первые недели после родов позаботиться о здоровье новорождённого и эмоциональном благополучии женщины.

Консультации специалиста по питанию

С 1 июля 2026 года планируется начать оплату амбулаторных консультаций специалистов по питанию для взрослых пациентов с хроническими заболеваниями и ожирением. Ранее такая государственная услуга была доступна только пациентам с определёнными состояниями здоровья и пациентам, находящимся в стационаре.

Улучшение доступности паллиативной помощи

Благодаря дополнительному финансированию, выделенному правительством на обеспечение услуг мобильных команд паллиативной помощи на дому, будет улучшена доступность этой помощи для пациентов с ограниченной продолжительностью жизни, тяжёлым течением заболевания и высокой потребностью в уходе. Такая помощь предоставляется пациентам, нуждающимся в активном контроле симптомов, обезболивающей терапии и социальной поддержке для сохранения качества жизни на завершающем этапе болезни.

Одновременно со следующего года будет расширена доступность аппаратов дыхательной поддержки для пациентов с высоким приоритетом, а также для пациентов, у которых не нарушены жизненно важные функции и которым требуется поддержка до 10 часов в сутки, но при низком уровне функционирования. Для них будет обеспечена аренда аппарата BiPAP — устройства дыхательной поддержки, используемого для помощи дыханию во время сна или при дыхательной недостаточности.

Операции по эндопротезированию с частичной оплатой

С каждым годом растёт спрос на услуги эндопротезирования, в связи с чем увеличиваются и очереди на такие операции. Планируется, что в стационарах больниц, где проводится плановое эндопротезирование крупных суставов, пациенты смогут получить эту услугу также с частичной оплатой. Это означает, что пациент сможет пройти операцию быстрее, оплатив 50 % стоимости операции и эндопротеза.

Для пациентов, выбравших эту возможность, будет сформирована отдельная очередь на запись, при этом сохраняется возможность записаться и в очередь на операцию, полностью оплачиваемую государством. Этот порядок вступит в силу с 1 июля при условии утверждения изменений в правилах Кабинета министров № 555.