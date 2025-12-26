Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Также выявлено нарушение, связанное с объёмом сверхурочной работы. Закон предусматривает, что сверхурочные не могут превышать в среднем восьми часов в течение семидневного периода, который рассчитывается в отчётном периоде продолжительностью не более четырёх месяцев.

В «Rīgas satiksme» сообщили, что получили предупреждение от инспекции, однако письменное решение пока не получено из-за рождественских праздников. Компания планирует оценить возможные основания для обжалования, но отмечает, что вероятность подачи апелляции невелика.

В то же время «Rīgas satiksme» подчёркивает, что в условиях длительной нехватки персонала обеспечить полноценное выполнение рейсов общественного транспорта без сверхурочной работы невозможно. В настоящее время компании не хватает примерно 150 водителей, и отказ от переработок означал бы существенное сокращение рейсов, что напрямую отразилось бы на пассажирах.

Представители предприятия также указали, что уже длительное время публично поднимают вопрос о необходимости пересмотра норм Закона о труде, которые, по их мнению, больше не соответствуют текущей ситуации на рынке труда.

Проверка VDI по поводу сверхурочной работы в компании была начата после того, как бывший сотрудник «Rīgas satiksme» в конце прошлого года подал сообщение информатора о, по его мнению, незаконных переработках водителей.

Ранее программа TV3 «Nekā personīga» сообщала, что бывший водитель в своём сообщении указал: водители превышают установленный законом объём сверхурочных часов, а предприятие вынуждает их работать больше, ссылаясь на нехватку водителей и невозможность обеспечить услуги общественного транспорта в прежнем объёме без переработок.

Согласно закону, водителей запрещено привлекать к работе более чем на 56 часов в неделю, а сверхурочная работа допускается в объёме до восьми часов в семидневный период. В сообщении информатора также отмечается, что более чем у 550 работников имеются сверхурочные часы, а, по имеющимся у него данным, свыше 100 сотрудников превысили максимально допустимое рабочее время за отчётный период.