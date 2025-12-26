Выступая в ночь на 25 декабря, Зеленский напомнил о древнем поверии: в рождественскую ночь «раскрываются небеса», и загаданное желание может сбыться. По его словам, в этом году у украинцев есть общая мечта. «Сегодня у нас всех одно желание. Каждый может подумать: "Щоби він сконав" [переводится как "чтоб он скончался/сдох" - ред.]. Но когда мы обращаемся к Богу, мы просим о большем — о мире для Украины», — заявил президент.

Он подчеркнул, что украинцы стремятся к миру, молятся за него и считают, что заслужили его. Зеленский добавил, что люди хотят жить в гармонии, чтобы дети радовались празднику, подаркам и вере в добро и чудеса.

Особое внимание в обращении Зеленский уделил российским атакам, которые, по его словам, продолжались и накануне Рождества. Он упомянул массированные обстрелы, применение дронов-камикадзе, баллистических ракет и ракет «Кинжал». «Так действуют безбожники. Так поступают те, кто не имеет ничего общего с христианством и человечностью», — сказал президент, обвиняя российскую армию в отсутствии моральных и религиозных принципов. При этом он отметил, что Россия не способна «разбомбить украинское сердце, нашу веру друг в друга и наше единство».

Хотя Зеленский прямо не назвал Владимира Путина, его слова в Кремле восприняли как явный намек. Реакция последовала быстро: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания украинского лидера как «некультурные и озлобленные», а самого Зеленского — как «похожего на малоадекватного человека». По словам Пескова, такая риторика ставит под сомнение способность президента Украины принимать взвешенные решения и двигаться к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.