«Чтоб он сдох»: Зеленский выступил с Рождественским обращением (ВИДЕО)

26 декабря, 2025

В своем телеобращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое вызвало резкую реакцию в Москве: не называя конкретных имен, он дал понять, что в рождественскую ночь украинцы желают смерти одному человеку.

Выступая в ночь на 25 декабря, Зеленский напомнил о древнем поверии: в рождественскую ночь «раскрываются небеса», и загаданное желание может сбыться. По его словам, в этом году у украинцев есть общая мечта. «Сегодня у нас всех одно желание. Каждый может подумать: "Щоби він сконав" [переводится как "чтоб он скончался/сдох" - ред.]. Но когда мы обращаемся к Богу, мы просим о большем — о мире для Украины», — заявил президент.

Он подчеркнул, что украинцы стремятся к миру, молятся за него и считают, что заслужили его. Зеленский добавил, что люди хотят жить в гармонии, чтобы дети радовались празднику, подаркам и вере в добро и чудеса.

Особое внимание в обращении Зеленский уделил российским атакам, которые, по его словам, продолжались и накануне Рождества. Он упомянул массированные обстрелы, применение дронов-камикадзе, баллистических ракет и ракет «Кинжал». «Так действуют безбожники. Так поступают те, кто не имеет ничего общего с христианством и человечностью», — сказал президент, обвиняя российскую армию в отсутствии моральных и религиозных принципов. При этом он отметил, что Россия не способна «разбомбить украинское сердце, нашу веру друг в друга и наше единство».

Хотя Зеленский прямо не назвал Владимира Путина, его слова в Кремле восприняли как явный намек. Реакция последовала быстро: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания украинского лидера как «некультурные и озлобленные», а самого Зеленского — как «похожего на малоадекватного человека». По словам Пескова, такая риторика ставит под сомнение способность президента Украины принимать взвешенные решения и двигаться к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей
Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки
«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки

Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)
Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса (1)

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру (1)

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз» (1)

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры (1)

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения (1)

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей (1)

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов (1)

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

