Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

12 августа в Латвии будет видно частичное солнечное затмение — в Риге оно начнётся в 20:06 и завершится с заходом Солнца примерно в 21:11. В момент максимума будет закрыто более 80% солнечного диска, а у наблюдателей на побережье появится возможность увидеть заходящий серп Солнца. В тот же день полное солнечное затмение будет наблюдаться в Испании — это будет первое полное солнечное затмение в континентальной Европе с 1999 года.

В свою очередь, 28 августа будет наблюдаться и частичное лунное затмение. В Латвии будет видна его начальная фаза — в Риге оно начнётся в 5:34, а в 6:22 Луна зайдёт за горизонт, когда будет затенена примерно половина её диска.

Астрономы прогнозируют, что 2026 год станет одним из самых впечатляющих за последнее десятилетие по количеству астрономических явлений. В небе над Латвией можно будет наблюдать яркие планеты, парад планет и метеорные дожди.

В феврале и в начале марта по вечерам в небе будет виден так называемый парад планет, когда на небольшом расстоянии друг от друга в западной части неба одновременно будут заметны четыре самые яркие планеты. В течение всего года также можно будет наблюдать все пять самых ярких планет Солнечной системы — Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Самая яркая из них — Венера — будет видна по вечерам с февраля до середины августа, а в конце года, в ноябре и декабре, её можно будет наблюдать по утрам перед восходом Солнца. 9 июня после захода Солнца Венера будет находиться очень близко к Юпитеру, образуя яркую пару светил на вечернем небе.

Марс будет виден по утрам в июне и июле, в конце лета — во второй половине ночи, а с октября до конца года — на протяжении всей ночи. В свою очередь, 16 ноября Марс и Юпитер будут наблюдаться очень близко друг к другу в созвездии Льва.

Юпитер в первой половине года будет виден по вечерам, осенью — по утрам и ночью, а в декабре его можно будет наблюдать всю ночь. Сатурн будет виден по вечерам с января до середины февраля, а также с ноября до конца года, тогда как летом и осенью — и в ночные часы.

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий будет видна по вечерам во второй половине февраля, а по утрам его можно будет наблюдать во второй половине ноября.

В течение года ожидаются и максимумы активности нескольких метеорных потоков — Квадрантиды в начале января, Персеиды в середине августа и Геминиды в середине декабря. Кроме того, несмотря на то что 2026 год станет последним годом текущего активного солнечного цикла, всё ещё сохраняется высокая вероятность наблюдения в Латвии северного сияния, особенно вблизи начала астрономической весны и осени.

Астрономы также отмечают, что в апреле существует возможность увидеть комету C/2025 R3, однако для её наблюдения, вероятнее всего, потребуется бинокль.

В то же время специалисты напоминают, что ночное небо всё больше заполняется спутниками связи, что может мешать качественным астрономическим наблюдениям.