Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

12 августа в Латвии будет видно частичное солнечное затмение — в Риге оно начнётся в 20:06 и завершится с заходом Солнца примерно в 21:11. В момент максимума будет закрыто более 80% солнечного диска, а у наблюдателей на побережье появится возможность увидеть заходящий серп Солнца. В тот же день полное солнечное затмение будет наблюдаться в Испании — это будет первое полное солнечное затмение в континентальной Европе с 1999 года.

В свою очередь, 28 августа будет наблюдаться и частичное лунное затмение. В Латвии будет видна его начальная фаза — в Риге оно начнётся в 5:34, а в 6:22 Луна зайдёт за горизонт, когда будет затенена примерно половина её диска.

Астрономы прогнозируют, что 2026 год станет одним из самых впечатляющих за последнее десятилетие по количеству астрономических явлений. В небе над Латвией можно будет наблюдать яркие планеты, парад планет и метеорные дожди.

В феврале и в начале марта по вечерам в небе будет виден так называемый парад планет, когда на небольшом расстоянии друг от друга в западной части неба одновременно будут заметны четыре самые яркие планеты. В течение всего года также можно будет наблюдать все пять самых ярких планет Солнечной системы — Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Самая яркая из них — Венера — будет видна по вечерам с февраля до середины августа, а в конце года, в ноябре и декабре, её можно будет наблюдать по утрам перед восходом Солнца. 9 июня после захода Солнца Венера будет находиться очень близко к Юпитеру, образуя яркую пару светил на вечернем небе.

Марс будет виден по утрам в июне и июле, в конце лета — во второй половине ночи, а с октября до конца года — на протяжении всей ночи. В свою очередь, 16 ноября Марс и Юпитер будут наблюдаться очень близко друг к другу в созвездии Льва.

Юпитер в первой половине года будет виден по вечерам, осенью — по утрам и ночью, а в декабре его можно будет наблюдать всю ночь. Сатурн будет виден по вечерам с января до середины февраля, а также с ноября до конца года, тогда как летом и осенью — и в ночные часы.

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий будет видна по вечерам во второй половине февраля, а по утрам его можно будет наблюдать во второй половине ноября.

В течение года ожидаются и максимумы активности нескольких метеорных потоков — Квадрантиды в начале января, Персеиды в середине августа и Геминиды в середине декабря. Кроме того, несмотря на то что 2026 год станет последним годом текущего активного солнечного цикла, всё ещё сохраняется высокая вероятность наблюдения в Латвии северного сияния, особенно вблизи начала астрономической весны и осени.

Астрономы также отмечают, что в апреле существует возможность увидеть комету C/2025 R3, однако для её наблюдения, вероятнее всего, потребуется бинокль.

В то же время специалисты напоминают, что ночное небо всё больше заполняется спутниками связи, что может мешать качественным астрономическим наблюдениям.

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

