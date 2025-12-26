Невнимательность дорого стоит: водителей каршеринга предупреждают

Эдвин Кажокс, руководитель Bolt Drive, напоминает, что правила сервиса, как и в обычной аренде авто, предполагают полную ответственность пользователя за транспортное средство на время аренды. Он советует всегда проверять, что автомобиль закрыт, а поездка завершена в приложении, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Для повышения безопасности Bolt Drive внедрил несколько механизмов: если авто стоит незапертым более 15 минут, двигатель блокируется автоматически, и повторный запуск возможен только через авторизацию в приложении. Также приложение отправляет уведомления: через 15 минут после стоянки и повторное через час. Для их получения должна быть включена функция уведомлений.

Если пользователь замечает, что авто не заперто и им пользуется другой человек, Bolt Drive рекомендует сначала обратиться в полицию с указанием местоположения транспортного средства, а затем — в службу поддержки. При этом расходы за ущерб, возникший из-за невнимательности клиента, ложатся на него.

CityBee придерживается аналогичной позиции. В компании отмечают, что случаи незавершенных поездок повторяются, хотя точной статистики нет. Правила CityBee четко предписывают пользователю убедиться, что поездка завершена и автомобиль закрыт.

Что касается возврата средств, CityBee рассматривает каждый случай индивидуально. Если клиент сам заметил, что поездка осталась активной, возможна частичная компенсация как разовый жест доброй воли. Полная компенсация невозможна, особенно если трудно определить, произошла ли ошибка случайно или авто использовалось намеренно.

Также фиксировались случаи, когда пользователи сознательно позволяли другим людям использовать транспортное средство со своего аккаунта — это нарушение правил CityBee и снижает доступность авто для других клиентов.

Если же завершению поездки мешал технический сбой, компания тщательно проверяет инцидент, и при подтверждении дефекта возможна полная компенсация. Для снижения рисков CityBee использует автоматические уведомления о длительно активных поездках и при необходимости связывается с пользователем по телефону или электронной почте.

Главная рекомендация обеих компаний — при любых проблемах действовать сразу, связываться со службой поддержки и всегда убеждаться, что поездка завершена в приложении, а автомобиль закрыт.