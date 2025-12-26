Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Декабря Завтра: Dainuvite, Gija, Megija
Доступность

Невнимательность дорого стоит: водителей каршеринга предупреждают

Редакция PRESS 26 декабря, 2025 13:12

Важно 0 комментариев

Автомобили каршеринга стали удобным и популярным средством передвижения, однако иногда пользователи сталкиваются с проблемами: после завершения поездки в приложении она может не зафиксироваться, и другой человек может продолжить поездку за счет предыдущего клиента.

Эдвин Кажокс, руководитель Bolt Drive, напоминает, что правила сервиса, как и в обычной аренде авто, предполагают полную ответственность пользователя за транспортное средство на время аренды. Он советует всегда проверять, что автомобиль закрыт, а поездка завершена в приложении, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Для повышения безопасности Bolt Drive внедрил несколько механизмов: если авто стоит незапертым более 15 минут, двигатель блокируется автоматически, и повторный запуск возможен только через авторизацию в приложении. Также приложение отправляет уведомления: через 15 минут после стоянки и повторное через час. Для их получения должна быть включена функция уведомлений.

Если пользователь замечает, что авто не заперто и им пользуется другой человек, Bolt Drive рекомендует сначала обратиться в полицию с указанием местоположения транспортного средства, а затем — в службу поддержки. При этом расходы за ущерб, возникший из-за невнимательности клиента, ложатся на него.

CityBee придерживается аналогичной позиции. В компании отмечают, что случаи незавершенных поездок повторяются, хотя точной статистики нет. Правила CityBee четко предписывают пользователю убедиться, что поездка завершена и автомобиль закрыт.

Что касается возврата средств, CityBee рассматривает каждый случай индивидуально. Если клиент сам заметил, что поездка осталась активной, возможна частичная компенсация как разовый жест доброй воли. Полная компенсация невозможна, особенно если трудно определить, произошла ли ошибка случайно или авто использовалось намеренно.

Также фиксировались случаи, когда пользователи сознательно позволяли другим людям использовать транспортное средство со своего аккаунта — это нарушение правил CityBee и снижает доступность авто для других клиентов.

Если же завершению поездки мешал технический сбой, компания тщательно проверяет инцидент, и при подтверждении дефекта возможна полная компенсация. Для снижения рисков CityBee использует автоматические уведомления о длительно активных поездках и при необходимости связывается с пользователем по телефону или электронной почте.

Главная рекомендация обеих компаний — при любых проблемах действовать сразу, связываться со службой поддержки и всегда убеждаться, что поездка завершена в приложении, а автомобиль закрыт.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)
Важно

Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков
Важно

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков (1)

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей
Важно

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Читать
Загрузка

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру

Мир 16:11

Мир 0 комментариев

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читать

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз»

Важно 16:05

Важно 0 комментариев

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Читать

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Читать

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

Всюду жизнь 15:49

Всюду жизнь 0 комментариев

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Читать

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Читать

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

Читать