Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)

Очевидцы указывают, что яркое солнце могло ослепить водителей и, возможно, стало одной из причин аварии. По предварительной информации, тяжело пострадавших нет.

Движение на месте происшествия в настоящее время полностью перекрыто, работают экстренные службы.

Водителей призывают быть особенно внимательными, следовать указаниям организаторов движения и по возможности выбирать объездные маршруты.