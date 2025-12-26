Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Декабря Завтра: Dainuvite, Gija, Megija
Доступность

«Если они не прекратят резню христиан…» США нанесли удар по ИГИЛ в Нигерии

Редакция PRESS 26 декабря, 2025 13:03

Мир 0 комментариев

Вооруженные силы США нанесли удар по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) на северо-западе Нигерии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, операция стала ответом на продолжающееся насилие в отношении христианского населения. 

«Ранее я предупреждал этих террористов, что если они не прекратят резню христиан, им придется заплатить адскую цену — и сегодня вечером это произошло», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что при его администрации США не допустят укрепления радикального исламского терроризма, и прокомментировал операцию в резкой риторике, приурочив публикацию к Рождеству. Военизированные исламистские группировки «Боко Харам» и «Исламское государство в Западной Африке» терроризируют жителей северо-востока страны уже более десяти лет. По данным правительства, за эти годы от рук боевиков погибли десятки тысяч человек.

О подготовке мер против исламистских группировок в Нигерии Трамп сообщил еще месяц назад, поручив Пентагону разработать возможные сценарии действий. Тогда он не исключал прямого военного вмешательства США с целью «полного уничтожения» террористов, совершающих нападения на христиан. Источник Reuters в американской администрации сообщил, что авиаудары были нанесены по запросу нигерийских властей. В МИД Нигерии подтвердили, что операция проводилась в координации с США и была направлена против «террористических целей».

Нигерия формально является светским государством, однако религиозный состав населения остается одним из факторов внутренней напряженности: около 53% жителей исповедуют ислам, 45% — христианство. Как отмечает The Guardian, религиозные конфликты в стране продолжаются с середины XX века. Крупнейшая экстремистская группировка «Боко Харам», связанная с ИГИЛ, регулярно атакует христианские церкви, населенные пункты и объекты сил безопасности, добиваясь создания исламского государства на севере страны.

В апреле президент Нигерии Бола Тинубу сообщил о гибели не менее 40 человек в результате нападения боевиков на христианскую сельскохозяйственную общину на севере страны. В июне, по данным правозащитных организаций, более 100 человек были убиты в деревне Йеолват в штате Бенуэ, где большинство населения составляют христиане. На фоне этих событий Трамп ранее включил Нигерию в число стран, «вызывающих особую озабоченность», а в декабре ввел частичные ограничения на въезд в США для ее граждан.

При этом министр информации Нигерии Мохаммед Идрис на этой неделе заявил, что разногласия между Абуджей и Вашингтоном по вопросам национальной безопасности «в значительной степени урегулированы».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса
Важно

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки
Важно

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей
Важно

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Читать
Загрузка

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру

Мир 16:11

Мир 0 комментариев

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читать

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз»

Важно 16:05

Важно 0 комментариев

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Читать

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Читать

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

Всюду жизнь 15:49

Всюду жизнь 0 комментариев

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Читать

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Читать

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

Читать