«Если они не прекратят резню христиан…» США нанесли удар по ИГИЛ в Нигерии

«Ранее я предупреждал этих террористов, что если они не прекратят резню христиан, им придется заплатить адскую цену — и сегодня вечером это произошло», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что при его администрации США не допустят укрепления радикального исламского терроризма, и прокомментировал операцию в резкой риторике, приурочив публикацию к Рождеству. Военизированные исламистские группировки «Боко Харам» и «Исламское государство в Западной Африке» терроризируют жителей северо-востока страны уже более десяти лет. По данным правительства, за эти годы от рук боевиков погибли десятки тысяч человек.

О подготовке мер против исламистских группировок в Нигерии Трамп сообщил еще месяц назад, поручив Пентагону разработать возможные сценарии действий. Тогда он не исключал прямого военного вмешательства США с целью «полного уничтожения» террористов, совершающих нападения на христиан. Источник Reuters в американской администрации сообщил, что авиаудары были нанесены по запросу нигерийских властей. В МИД Нигерии подтвердили, что операция проводилась в координации с США и была направлена против «террористических целей».

Нигерия формально является светским государством, однако религиозный состав населения остается одним из факторов внутренней напряженности: около 53% жителей исповедуют ислам, 45% — христианство. Как отмечает The Guardian, религиозные конфликты в стране продолжаются с середины XX века. Крупнейшая экстремистская группировка «Боко Харам», связанная с ИГИЛ, регулярно атакует христианские церкви, населенные пункты и объекты сил безопасности, добиваясь создания исламского государства на севере страны.

В апреле президент Нигерии Бола Тинубу сообщил о гибели не менее 40 человек в результате нападения боевиков на христианскую сельскохозяйственную общину на севере страны. В июне, по данным правозащитных организаций, более 100 человек были убиты в деревне Йеолват в штате Бенуэ, где большинство населения составляют христиане. На фоне этих событий Трамп ранее включил Нигерию в число стран, «вызывающих особую озабоченность», а в декабре ввел частичные ограничения на въезд в США для ее граждан.

При этом министр информации Нигерии Мохаммед Идрис на этой неделе заявил, что разногласия между Абуджей и Вашингтоном по вопросам национальной безопасности «в значительной степени урегулированы».