Зеленский анонсировал встречу с Трампом «в ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже вскоре встретится с президентом США Дональдом Трампом. "Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", - написал Зеленский в пятницу, 26 декабря, в своем Telegram-канале.

Этот анонс он опубликовал через несколько часов после того, как украинская газета The Kyiv Post со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский "в ближайшие дни", как ожидается, отправится на переговоры в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам одного из собеседников газеты, если все пройдет по плану, визит состоится уже 28 декабря.

Зеленский: Провел очень хороший разговор с Уиткоффом и Кушнером

Накануне президент Украины сообщил, что провел "очень хороший" телефонный разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером. "Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира", - заявил Зеленский.

До этого он утверждал, что Украине удалось добиться некоторых уступок в последнем варианте плана прекращения войны в Украине, согласованного Вашингтоном и Киевом. Обнародованный Зеленским документ из 20 пунктов, в частности, предусматривает замораживание текущей линии фронта. Одновременно он открывает путь для отвода войск и создания демилитаризованных зон.

Между тем агентство Bloomberg сообщило 24 декабря со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству, что Кремль не принял этот проект мирного плана и намерен настаивать на его изменении. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию Bloomberg ложной. "У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - написала Захарова в Telegram-канале.

Трамп: Встречусь с Зеленским и Путиным, когда соглашение будет окончательным

В конце ноября Дональд Трамп заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным только в том случае, если мирное соглашение между странами будет близко к заключению. "Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет окончательным или на его заключительной стадии", - писал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что Трампу "надоели встречи только ради встреч". "Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, хочет прекращения этой войны. Только за последние пару недель администрация США потратила более 30 часов на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.