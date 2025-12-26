Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зеленский анонсировал встречу с Трампом «в ближайшее время»

© Deutsche Welle 26 декабря, 2025 12:31

Мир 0 комментариев

Владимир Зеленский анонсировал встречу с Дональдом Трампом "в ближайшее время", отметив, что "многое может решиться до нового года". По данным The Kyiv Post, встреча двух лидеров может пройти в США уже 28 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже вскоре встретится с президентом США Дональдом Трампом. "Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", - написал Зеленский в пятницу, 26 декабря, в своем Telegram-канале.

Этот анонс он опубликовал через несколько часов после того, как украинская газета The Kyiv Post со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский "в ближайшие дни", как ожидается, отправится на переговоры в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам одного из собеседников газеты, если все пройдет по плану, визит состоится уже 28 декабря.

Зеленский: Провел очень хороший разговор с Уиткоффом и Кушнером

Накануне президент Украины сообщил, что провел "очень хороший" телефонный разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером. "Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира", - заявил Зеленский.

До этого он утверждал, что Украине удалось добиться некоторых уступок в последнем варианте плана прекращения войны в Украине, согласованного Вашингтоном и Киевом. Обнародованный Зеленским документ из 20 пунктов, в частности, предусматривает замораживание текущей линии фронта. Одновременно он открывает путь для отвода войск и создания демилитаризованных зон.

Между тем агентство Bloomberg сообщило 24 декабря со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству, что Кремль не принял этот проект мирного плана и намерен настаивать на его изменении. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию Bloomberg ложной. "У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - написала Захарова в Telegram-канале.

 Трамп: Встречусь с Зеленским и Путиным, когда соглашение будет окончательным

В конце ноября Дональд Трамп заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным только в том случае, если мирное соглашение между странами будет близко к заключению. "Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет окончательным или на его заключительной стадии", - писал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что Трампу "надоели встречи только ради встреч". "Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, хочет прекращения этой войны. Только за последние пару недель администрация США потратила более 30 часов на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)
Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки
«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса
Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз»

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

