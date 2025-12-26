Кто из детей не мечтает о Labubu: о чём нужно помнить родителям, приобретая очередную игрушку

А поскольку существует уже более 300 разновидностей забавного монстрика, дополнительная финансовая нагрузка для родителей обеспечена. Но главный вопрос совсем не в коллекционировании. Важно выбрать игрушку, которая не навредит здоровью ребенка. И это уже не абстрактный риск: в Латвии появились потенциально опасные экземпляры.

Метод «слепых коробок»

История Labubu началась не на производстве детских игрушек, а в арт-галерее. В 2015 году гонконгский художник Касинг Лунг придумал своего персонажа для серии The Monsters. Первоначально это были редкие коллекционные фигурки, ориентированные на взрослую аудиторию: странные, причудливые и, что немаловажно, дорогие. Переломный момент наступил спустя четыре года после их появления, когда Лунг объединился с китайской компанией Pop Mart. С этого момента Labubu вышла за рамки искусства и стала частью массовой культуры. Фигурки начали выпускать в формате «слепых коробок», принцип которых прост: покупатель не знает, какой именно персонаж окажется внутри. На самом деле ничего принципиально нового индустрия не изобрела. Тот же маркетинговый прием уже сработал в 90-е годы прошлого века, когда мир захлестнул бум шоколадных яиц Kinder Surprise. Под тонким слоем шоколада скрывалась пластиковая капсула, а внутри нее — новая фигурка при каждом открытии. Их коллекционировали, выставляли на полках, обменивали и бережно хранили.

И вот спустя четверть века этот проверенный маркетинговый трюк снова триумфально возвращается, доказывая: формат случайного сюрприза по-прежнему отлично работает, особенно когда речь идет о коллекциях, азарте и желании «собрать всех». Правда, в отличие от шоколадок, цена оригинальной Labubu вовсе не низкая. Диапазон широк: от 15 евро за 8-сантиметровую фигурку до 380 евро и выше за редкие коллекционные модели. И, конечно, на волне бешеной популярности появились массовые подделки. Реплики даже получили собственное название: Lafufu.

Американцы предупреждали

Прошедшим летом комиссия по безопасности потребительских товаров США в официальном пресс-релизе опубликовала предупреждение: маленькие фигурки Lafufu могут застрять в горле у детей, перекрыв доступ кислорода, а более крупные версии начинают разваливаться прямо во время игры. Это создает риск попадания мелких деталей в дыхательные пути. Исполняющий обязанности главы ведомства Питер Фелдман заявлял, что подделкам, которые продаются в киосках США значительно дешевле оригинала и нередко оказываются еще меньше самых миниатюрных Labubu, не место в домах американских семей. Он подчеркнул, что такие игрушки не только опасны для детей, но и незаконны, а значит, не подходят ни для игр, ни для коллекционирования. В ведомстве также сообщили о распоряжении задержать новую партию из нескольких тысяч поддельных игрушек, которые планировалось ввезти из Китая в США.

Подделки в латвийских магазинах

И вот теперь подделки добрались и до латвийских магазинов. Как сообщает на своем интернет-сайте Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC), в ходе проверки одной из торговых точек была обнаружена партия мягких игрушек LABUBU HIDE AND SEEK IN SINGAPORE SERIES. Выяснилось, что у этих игрушек легко отрываются руки и ноги, а также они содержат металлические кольца, которые маленький ребенок может засунуть в рот и поперхнуться. Таким образом, игрушка не соответствовала требованиям правил Кабинета министров № 132 «Правила безопасности игрушек» и стандартам ЕС. Коммерсантов оперативно обязали изъять опасный товар из продажи и вернуть деньги покупателям за уже совершенные покупки, причем даже без наличия кассового чека.

Однако многие родители сегодня предпочитают совершать покупки на маркетплейсах. И если в латвийских интернет-магазинах еще можно отстоять свои потребительские права, то на китайских интернет-площадках за красивой фотографией и заманчивой ценой нередко скрывается опасная для здоровья подделка.

Поэтому комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала инструкцию по безопасности покупок. Она состоит из пяти пунктов.

1. Остерегайтесь слишком выгодных цен: большие скидки часто сигнализируют, что вам пытаются продать подделку.

2. Коробка с оригинальной Labubu содержит голографический стикер компании Pop Mart, QR-код, ведущий на сайт, а на самой игрушке есть штамп на пятке, заметный под ультрафиолетовым светом.

3. У настоящей Labubu девять зубов. У копий их число нередко различается, а оттенки и материалы выглядят более яркими, чем у оригинала.

4. Избегайте сомнительных перекупщиков. Ищите Labubu в проверенных магазинах и на крупных маркетплейсах.

5. Проверяйте маркировку безопасности: сертифицированные игрушки с мелкими деталями должны содержать предупреждение о риске удушья.

Зарабатывают на детских эмоциях

Маркетинг сыграл ключевую роль в превращении этих маленьких «страшно милых» существ в глобальный феномен. Вокруг них выросла целая индустрия — от видеораспаковок в TikTok до вторичного рынка редких фигурок. Каждое подобное видео набирает миллионы просмотров, а выход новой серии превращается в событие. Психологи объясняют: современный маркетинг работает через эмоции. Мы видим радость других и невольно заражаемся ею. Это чисто эмоциональное вовлечение — ребенку хочется испытать то же самое. Именно поэтому дети так мечтают «распаковать монстрика»: повторить эмоции блогеров и друзей. Сама покупка становится для них игрой, в которой важен не столько объект, сколько процесс ожидания и открытия.

Внешний облик этих персонажей тоже тщательно продуман. Их создают так, чтобы вызвать когнитивный диссонанс — сочетание несочетаемого. Labubu вызывает одновременно и легкое отторжение, и симпатию: она странная, местами пугающая, но при этом милая. Мозг не может сразу определиться с реакцией, и интерес сохраняется дольше. И хотя такие игрушки могут помогать ребенку исследовать собственные эмоции, есть и риск: он превращается не в игрока, а в потребителя, зависимого от быстрых эмоциональных всплесков. Обилие игрушек не всегда означает обилие игры. Нередко ребенок получает игрушку, распаковывает ее — и откладывает в сторону. Раньше, когда игрушек было мало, дети сами выстраивали игровую среду. Палочки, веточки, баночки, пакетики становились частью придуманного мира.

Но современный мир создает новые вызовы. Дети все чаще становятся потребителями мгновенных удовольствий. Сегодня мир построен на постоянном потоке стимулов, маркетинге и гаджетах. А ведь именно скука рождает фантазию, стимулирует речь и запускает когнитивное развитие. Если ребенок играет — придумывает сюжеты, разворачивает диалоги, переживает роли, — все в порядке. Но если остается только требование новой покупки, без попытки создать историю, это тревожный сигнал. Каждая игрушка несет сценарий: машинка — движение, кукла — про заботу, монстр — про страх и защиту. Через игру ребенок выражает свое внутреннее состояние и учится управлять эмоциями. Опасность начинается там, где игра исчезает, уступая место коллекционному потреблению.

Без игры не формируются речь, воображение, эмоциональный интеллект. Когда покупка подменяет сюжет, развивается зависимость от внешних стимулов — удовольствие без творчества.

Запрещать монстриков бессмысленно. Важнее другое: как и во что ребенок с ними играет.

Александр ФЕДОТОВ.