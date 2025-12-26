Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру (1)

Редакция PRESS 26 декабря, 2025 16:11

1 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Накануне Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной, ее дочери и внучки из квартиры. Решение вступило в силу немедленно. Представители собственницы попытались попасть в жилье в тот же день, однако доступ им предоставлен не был.

Сторона Лурье считает действия Долиной незаконными, но продолжает переговоры. По словам Свириденко, общение с представителями певицы проходит «относительно нормально», однако к компромиссу прийти пока не удается.

Адвокат допускает, что выселение может быть проведено принудительно — с получением исполнительного листа и участием судебных приставов. При этом сама Лурье рассчитывает урегулировать ситуацию без привлечения третьих лиц.

Во время заседания Мосгорсуда 25 декабря представители Долиной не возражали против выселения, но просили оставить певицу в квартире до конца январских праздников. Сторона Лурье настаивала на немедленном исполнении решения.

Спустя несколько часов после оглашения вердикта появилась информация о том, что Долина якобы покинула квартиру. Позже эти сведения были опровергнуты ее адвокатом.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках и передать вырученные деньги злоумышленникам. Покупатель Полина Лурье с мошенниками связана не была. Впоследствии Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд тогда вернул квартиру певице, предложив Лурье взыскивать уплаченные средства с мошенников, а иск о выселении был отклонен.

16 декабря 2025 года Верховный суд Российской Федерации признал сделку действительной и подтвердил право собственности Лурье на недвижимость. Иск о выселении Долиной был направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса
Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей
Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)
Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)

Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса (1)

1 комментариев

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз» (1)

1 комментариев

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры (1)

1 комментариев

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения (1)

1 комментариев

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей (1)

1 комментариев

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов (1)

1 комментариев

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

