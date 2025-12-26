Накануне Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной, ее дочери и внучки из квартиры. Решение вступило в силу немедленно. Представители собственницы попытались попасть в жилье в тот же день, однако доступ им предоставлен не был.

Сторона Лурье считает действия Долиной незаконными, но продолжает переговоры. По словам Свириденко, общение с представителями певицы проходит «относительно нормально», однако к компромиссу прийти пока не удается.

Адвокат допускает, что выселение может быть проведено принудительно — с получением исполнительного листа и участием судебных приставов. При этом сама Лурье рассчитывает урегулировать ситуацию без привлечения третьих лиц.

Во время заседания Мосгорсуда 25 декабря представители Долиной не возражали против выселения, но просили оставить певицу в квартире до конца январских праздников. Сторона Лурье настаивала на немедленном исполнении решения.

Спустя несколько часов после оглашения вердикта появилась информация о том, что Долина якобы покинула квартиру. Позже эти сведения были опровергнуты ее адвокатом.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках и передать вырученные деньги злоумышленникам. Покупатель Полина Лурье с мошенниками связана не была. Впоследствии Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд тогда вернул квартиру певице, предложив Лурье взыскивать уплаченные средства с мошенников, а иск о выселении был отклонен.

16 декабря 2025 года Верховный суд Российской Федерации признал сделку действительной и подтвердил право собственности Лурье на недвижимость. Иск о выселении Долиной был направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд.